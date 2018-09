Staffelübergabe beim großen Festumzug

09.09.2018, 16:48 Uhr

Reinhard Sereinig war vierzig Jahre lang der Umzugsorganisator in Perfektion.

Peter Pugganig

ST. VEIT. Das Wort "Legende" wird heutzutage fast schon inflationär in Anwendung gebracht. Für Wiesenmarkt-Urgestein Reinhard Sereinig passt diese Bezeichnung allerdings zu hundert Prozent.Der 70-Jährige wurde in St. Veit geboren, ist dort aufgewachsen und hat immer in der Herzogstadt gewohnt und gearbeitet. Damit ist er nicht allein, doch gibt es wohl wenige, die so viel Herzblut in kommunale Projekte gesteckt haben, wie der vielseitig begabte Tourismusmanager in Ruhe. Ein Beispiel von vielen seines ausgeprägten Talents für die Organisation von Großveranstaltungen ist der Musikantenstadl. Sereinig holte dieses werbewirksame Musikevent seinerzeit nach St. Veit und war natürlich auch für den reibungslosen Ablauf verantwortlich.Sein stets freundliches Auftreten gegenüber allen Bevölkerungsschichten machte und macht die Beliebtheit des früheren Beamten aus. Verbindendes über das Trennende zu stellen hat Sereinig im Blut, ohne dass es ihm an Durchsetzungskraft bei, nicht immer einfachen, Entscheidungen fehlt.

Der Tausendsassa ist nicht nur als "Mister Wiesenmarkt" ein Begriff, sondern auch begnadeter Sänger und Musiker. Der vierfache Großvater war zwar nie Eisenbahner, mit dem gleichnamigen Chor hat Sereinig allerdings schon zahllose Auftritte absolviert. Als Mitglied des Lindwurmquartetts feierte er große Erfolge weit über Kärnten hinaus. Sein Instrument ist die Trompete, mit der er in vielen Formationen begeisterte.Der Wiesenmarktumzug 2017 war der letzte unter Sereinigs Regie. Etwa 90 Gruppen mit rund 2.000 Teilnehmern dirigierte er durch die Stadt. Perfekt, wie auch in den beachtlichen 40 Jahren unter seiner Verantwortung. Ab heuer übernimmt das Stadtmarketing diese Herkulesaufgabe.