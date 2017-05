Tag der Tomate, Samstag, den 13. Mai 2017

AT

Sankt Veit an der Glan

, Treffelsdorfer Str. 53 , 9300 Sankt Veit an der Glan AT

DI Klaus Schulze Zumloh , Treffelsdorfer Str. 53 , 9300 Sankt Veit an der Glan AT

Tomatentag in der Biobaumschule Eschenhof



Alte Tomatensorten und Kräuter finden Sie am Samstag in der Biobaumschule Eschenhof.