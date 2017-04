Verkehrsunfall in St. Veit: 18-Jähriger Schüler übersah Auto eines Pensionisten

25.04.2017, 07:29 Uhr

Drei St. Veiter wurden bei dem Unfall verletzt.

St. Veiter wurden verletzt

ST. VEIT. Gestern kurz vor 22 Uhr lenkte ein 70-jähriger Pensionist aus St. Veit seinen PKW auf der Klagenfurter Straße stadteinwärts. Zur gleichen Zeit fuhr ein 18-jähriger Schüler mit seinem PKW auf der Lastenstraße in Richtung Klagenfurter Straße. Ohne auf den herannahenden Fließverkehr zu achten, wollte der 18-Jährige St. Veiter diese übersetzen und übersah dabei den PKW des 70-Jährigen.Es kam zu einer rechtwinkeligen Kollision, wobei an beiden PKW erheblicher Sachschaden entstand. Der Pensionist blieb unverletzt. Der 18-jährige Schüler und seine beiden Mitfahrer aus St. Veit (19 und 21 Jahre) wurden unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.