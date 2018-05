Vituspark musste gesperrt werden

05.05.2018, 10:30 Uhr

Sperre des Vitusparks auf unbestimmte Zeit. Bis zu 400 Bäume müssen entfernt werden.

ST. VEIT. Das Eschensterben in den heimischen Wäldern hat auch eine beliebte Naherholungszone der St. Veiter, den Vituspark, erfasst. „Bei einer routinemäßigen Kontrollbegehung wurde festgestellt, dass ein Großteil der Eschen im Vituspark abstirbt. Wir sprechen hier von einem Bestand von 300 bis 400 Bäumen, daher mussten wir rasch reagieren“, begründet Bürgermeister Gerhard Mock die Sperre des fünf Hektar großen Vitusparks.Mit Hinweisschildern werden Spaziergänger und Läufer darauf aufmerksam gemacht, das Parkareal nicht zu betreten. Mock: „Die Bäume sterben schnell ab und verlieren relativ schnell durch das Abfaulen der Wurzeln an Standfestigkeit, wir müssen daher die Bäume umgehend entfernen. Hier ist Gefahr in Verzug.“ Im fortgeschrittenen Stadium der Wurzelfäule können die Eschen sogar ohne äußere Einwirkung umfallen.Wie lange die Sperre dauern wird, ist derzeit noch nicht abzusehen. Die Schlägerungsarbeiten wurden ausgeschrieben, danach wird umgehend mit der Entfernung der schadhaften Bäume begonnen.