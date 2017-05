Volksschule Kappel holte sich bei der Quizshow "1, 2 oder 3" den Sieg

11.05.2017, 15:02 Uhr

Mit viel Wissen schafften Daniel Pobaschnig, Jasmin Olschnegger und Magdalena Sabitzer den Sprung aufs Stockler.

Der ORF castete die Schüler

KAPPEL. Das Schuljahr der 4. Klasse der Volksschule Kappel begann im Herbst mit einer großen Aufregung. Die Schülerin Magdalena Sabitzer hatte sich für ihre Klasse bei der Sendung "1, 2 oder 3" beworben und die Kappler wurden unter zahlreichen Bewerbern für die Teilnahme ausgewählt.Nach einem spannenden Casting durch den ORF standen die drei Spieler, die für das Team Österreich antreten durften, fest. Es waren Daniel Pobaschnig, Jasmin Olschnegger und Magdalena Sabitzer. "Durch zahlreiche Sponsoren konnten die Spieler von allen Mitschülern nach München begleitet werden", sagt Klassenlehrerin Elisabeth Zuschin, die mit vielen Eltern, Geschwistern sowie Direktorin Dagmar Schöffmann als Fanklub mitfuhren. Am Programm standen außerdem eine Führung in der Allianz Arena, in den Bavaria Filmstudios und ein Besuch im Sea Life Park.

Kappler Schüler siegten bei Quizshow

Das Highlight war jedoch die Aufzeichnung der Fernsehsendung "1, 2 oder 3", die bereits Ende April ausgestrahlt wurde. Gleich zu Beginn konnten die Kappler Schüler wertvolle Punkte sammeln und schließlich mit viel Einsatz und Wissen zum Thema „Harte Panzer – scharfe Scheren“ den Sieg für Österreich holen!