Hans Volina: "Habe striktes Gesangsverbot"

08.02.2018, 07:00 Uhr

Wer tritt bei der Landtagswahl am 4. März an? Die WOCHE zeigt die private Seite der Politiker.

ST. VEIT (stp). Der St. Veiter Hans Volina ist nach Gabriel Hribar aus Bad Eisenkappel der zweitgereihte Kandidat der Neos im Wahlkreis Ost für die Landtagswahl am 4. März. Die Abwanderung, vor allem aus den Tälern, der Mangel an Arbeits- und Ausbildungsplätzen sowie die Stärkung des öffentlichen Verkehrs sind für den Modehändler die drei Kernthemen im Bezirk.Abseits der Politik ist Volina begeisterter Radfahrer und kommt im Jahr auf über 1.000 Kilometer im Alpe Adria Raum. "Wir haben diese schöne Region direkt vor der Haustüre. Ich interessiere mich auch sehr für die Kultur, Geschichte und Kulinarik in dieser Gegend", sagt Volina, der sich privat beim Round Table St. Veit und dem Club 41 auch sozial engagiert. Bei der Frage, wohin der Lieblingsurlaub geht, kann sich der St. Veiter nicht festlegen. Dabei gebe es auch öfter Diskussionen mit Lebensgefährtin Astrid, ob die Reise in die Berge oder doch ans Meer geht.

Drei Fragen an Hans Volina



Zur Sache

Sowohl privat als auch für sein Unternehmen sei Social Media – im Speziellen Facebook – nicht mehr wegzudenken, wie Volina anmerkt: "Ich nutze Facebook fast täglich. Man kommt ja heutzutage nicht mehr drum herum." Twitter oder Snapchat nutze er jedoch nicht."Dort, wo jetzt der Fuchspalast ist, gab es früher ein kleines Geschäft von Frau Gautsch. Damals haben wir dort immer unser Kleingeld für Süßigkeiten ausgegeben.""Als ich zur Faschingsgilde kam, hat es geheißen, ich muss unbedingt singen. Aber: Seit ich dann das erste Mal ins Mikrofon gesungen habe, habe ich striktes Gesangsverbot.""Heute Morgen über ein lustiges Hundevideo auf Facebook. Früher hatten wir selbst zwei Hunde. Ich hätte auch jetzt gerne wieder einen."Am 4. März wird in Kärnten ein neuer Landtag gewählt. Die WOCHE St. Veit stellt in den kommenden Ausgaben die Bezirks-Vertreter der Parteien (sofern es Vertreter im Bezirk gibt) vor.SPÖ: Klaus KöchlÖVP: Martin GruberFPÖ: Franz PiroltGrüne: Heidrun KnaflNeos: Hans VolinaVerantwortung Erde: Thomas MoritzFair: Wolfgang LeitnerKPÖ: Stefan Dietrich