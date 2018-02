Thomas Moritz: "Beschäftige mich viel mit unserer Zivilisation"

15.02.2018, 07:00 Uhr

Wer tritt bei der Landtagswahl am 4. März an? Die WOCHE zeigt die private Seite der Politiker.

Tätigkeit bei der Kirche



ST. VEIT (stp). Als Spitzenkandidat für die "Verantwortung Erde" im Wahlkreis Ost geht der St. Veiter Thomas Moritz bei der Landtagswahl am 4. März ins Rennen. Die drei Kernthemen, die ihn im Bezirk am meisten beschäftigen, sind die Abwanderung aus dem ländlichen Raum wie dem Görtschitz- oder Metnitztal, die Zersiedelung des Erdbodens sowie die HCB-bedingte Situation im Görtschitztal.Mit seiner Frau und seinem zweieinhalbjährigen Sohn lebt Moritz am St. Veiter Hauptplatz. Vor fünf Jahren zog es den gebürtigen Oberösterreicher mit seiner Frau von Wien nach St. Veit. Der Grund? "Wir wollten bewusst aus der Großstadt weg und in eine Abwanderungsgegend ziehen", sagt er.

Zeit in der Natur



Drei Fragen an Thomas Moritz



Zur Sache

Beruflich macht Moritz gerade eine Ausbildung zum Pastoralassistenten bei der katholischen Kirche Kärnten und ist in der Miliz des österreichischen Bundesheeres als Kompaniekommandant Stellvertreter der Jägerkompanie tätig. Zudem singt er auch leidenschaftlich im St. Veiter Kirchenchor, in der Messe als Kantor und bringt sich autodidaktisch gregorianischen Choral bei.Ein besonderes Interesse gilt aber der Natur und der Erde, weshalb er sich auch politisch bei "Verantwortung Erde" engagiert. "Ich befasse mich schon lange damit, wie unsere Zivilisation funktioniert und wie sie die Welt zerstört", sagt Thomas Moritz, der immer schon gerne in der Natur Zeit verbringt. "Ich habe auch körperliche, landwirtschaftliche Arbeit gerne. Das kenne ich noch von meiner Kindheit am elterlichen Bauernhof."Obwohl er derzeit aufgrund der Wahlen einige Zeit auf Social Media verbringt, hält Moritz nicht viel von Sozialen Netzwerken bzw. moderner Technik. "Ich überlege mir, nach dem 4. März wieder ein altes Handy ohne Internet zu besorgen." Auch Fernseher gibt es bei ihm zu Hause keinen."Ich erinnere mich mehr an andere Eindrücke als an lustige. Nämlich die Arbeit am Bauernhof oder die gemeinsame Zeit mit meinem Vater im Wald.""Auto habe ich keines. Unter der Dusche singe ich aber meistens das, was ich gerade für die Kirche übe – also sakrale Musik.""Ich lache sehr viel über meinen kleinen Sohn. Im Jänner war ich bei einem Bundesheer-Kurs. Da gab es abends auch sehr viel zu lachen."Am 4. März wird in Kärnten ein neuer Landtag gewählt. Die WOCHE St. Veit stellt in den kommenden Ausgaben die Bezirks-Vertreter der Parteien (sofern es Vertreter im Bezirk gibt) vor.SPÖ: Klaus KöchlÖVP: Martin GruberFPÖ: Franz PiroltGrüne: Heidrun KnaflNeos: Hans VolinaVerantwortung Erde: Thomas MoritzFair: Wolfgang LeitnerKPÖ: Stefan Dietrich