Mwaiseni mu Zambia - Willkommen in Sambia

Lichtbilder-Vortrag von Thomas Suntinger

„Wieso seid ihr so ernst? Ihr habt ja alles was ihr braucht.“ Diese Gegenfrage stellte ein Sambier bei seinem Besuch in Kärnten auf die Frage, was ihm an unserer Kultur am meisten auff ällt. Denn die Freundlichkeit der Sambier ist eine der vielen Facetten ihrerKultur.Sein Zivildienst in Sambia und ein weiterer Aufenthalt in diesem Sommer veranlassen Thomas Suntinger anhand von Fotos über Kultur, Lebensraum, Unterschiede zu Europa und die daraus resultierenden Missverständnisse zu erzählen.Eintritt: Freiwillige Spende zugunsten eines Bildungsprojekts in Sambia (wird im Vortrag vorgestellt)Veranstalter: Kath. Bildungswerk Althofen