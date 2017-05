70-Jähriger Italiener läuft zum 14. Sonnenlauf

04.05.2017, 17:00 Uhr

Am 6./7. Mai findet der 14. Sonnenlauf in St. Veit statt. Ein Italiener übertrifft jedoch alles.

Von Moskau nach Triest

ST. VEIT (stp). Im Rahmen des 14. Sonnenlaufs in St. Veit wird Bürgermeister Gerhard Mock den 70-jährigen Italiener Aldo Maranzia am Sonntag am Hauptplatz in Empfang nehmen. Der Grund ist beachtenswert und spektakulär zugleich: Maranzia läuft nämlich schon am 5. Mai in Triest weg und wird eine Strecke von 276 Kilometer über Laibach und Villach in ca. 36 Stunden zurücklegen.Als "Testläufer" für den ab 2018 geplanten Alpe Adria Ultra Marathon wird Aldo Maranzina die Streckentauglichkeit erproben, sein Begleitteam die genaue Route erstellen. Ab 2018 sind dann alle Interessierten und Sportbegeisterten eingeladen, am gesamten Marathon teilzunehmen oder Teilstrecken mitzulaufen. Ziel dieses Langstreckenbewerbes soll es sein, Sportler jeden Alters zusammenzuführen. Über den Gesundheitszustand des Italieners muss man sich keine Sorgen machen. Denn der Vorzeigeathlet hat bisher schon 413.852 km laufend zurückgelegt, u. a. ist er in 34 Tagen von Moskau nach Triest gelaufen. Für seine Ausdauer wurde Maranzina sogar mehrfach geehrt.

Über 500 Teilnehmer

"Fun" beim Charitylauf

Für die Läufer beim 14. St. Veiter Sonnenlauf geht es am kommenden Wochenende nicht annähernd so weit. Der LC Vitus erwartet aber ein motiviertes Teilnehmerfeld mit über 500 Läufern.Die Strecke des Hauptbewerbes, dem Halbmarathon, verläuft dabei vom Hauptplatz über die Villacher Straße, in die Schießstattallee, dann nach Glandorf bis aufs Wayerfeld und wieder zurück in die Innenstadt. Mit dem Viertelmarathon, dem Jugendlauf, Besold Bambinilauf, Besold Kinderlauf, Volkslauf und Nordic Walking-Bewerb gibt es auch für jede Altersklasse einen ansprechenden Lauf.Beim „Run & Fun“-Charitylauf treten zudem 2er-Teams für den guten Zweck gegeneinander an. "Die Teilnehmer müssen eine kurze Laufstrecke mit lustigen Aktiv-Stationen in der St. Veiter Innenstadt absolvieren. Das Nenngeld in der Höhe von 50 Euro wird für einen karitativen Zweck verwendet", so Wilhelm Fischer, Obmann des LC Vitus St. Veit.