ACC in Mairist: Salbrechter wird 7., Müller gewinnt Senior-Klasse

07.05.2017, 12:01 Uhr

Bei den ACC Rennen in Mairist waren die heimischen Athleten durchaus erfolgreich.

MAIRIST. Hunderte Enduro-Fahrer ließen es sich gestern, Samstag, nicht nehmen, den ansprunchsvollen Kurs in Mairist bei Launsdorf in Angriff zu nehmen. Die heimischen Fahrer ließen mit guten Ergebnissen aufhorchen.In der ACC-Profiklasse belegtevom MSC Salbrechter nach zwei Stunden Fahrzeit Rang 7 und wurde damit bester St. Veiter. Der Sieg bei den stärksten Fahrern ging an Patrick Neisser. Zweiter wurde Peter Reitbauer, Dritter Mario Hirschmugl. Der Straßburgerwurde 16.

Für Erfolge der heimischen Fahrer sorgte einmal mehr das Werner Müller Racing Team.selbst holte sich den Sieg in der Senior-Klasse,landete hinter Müller auf Rang 4.gewann die Juniorenklasse souverän. Bei den Advanced Fahrern wurde7. und16.Auch in der Klasse Super-Senior ging Platz 1 mit(MSC Salbrechter an einen Hausherren. Bei den Youngsters belegt der Launsdorfer(KTM Walzl) den dritten Platz.Heute finden noch der Motocross Kärnten Cup vom MSC Salbrechter, sowie die Rennen der MX Vintage Meisterschaft am Gelände in Mairist statt!