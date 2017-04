Karate Althofen zweitbester Verein bei Kärntner Karate Landesmeisterschafft 2017

30.04.2017, 21:10 Uhr

Die erfolgreichsten Sportler waren diesmal Vanessa Sonnberger und Matthias Oberdorfer mit jeweils 3x Gold (je 2x in Einzelbewerben, gemeinsam 1x im Kata-Teambewerb). Für einige Sportler war es überhaupt die erste Teilnahme an einer Landesmeisterschaft. Umso erfreulicher ist deshalb dieser großartige Erfolg.Für Trainerin Belinda Aigner ist dies eine große Motivation und lässt hoffen, dass es auch bald wieder einen Bundessieg gibt. Der nächste Anfängerkurs beginnt wegen Umbau der NMS Althofen Mitte bzw. Ende Oktober 2017.Kata U10 Einzel weiblich3. Platz Bettina StrohmaierKata U10 Team mixed2. Platz Kai Blaukowitsch, Bettina Strohmaier, Johannes AdunkaKumite am Ball U10 Einzel mixed3. Platz Marcel HornbangerKata U12 Einzel männlich1. Platz Matthias Oberdorfer3. Platz Lukas WulschnigKata U12 Einzel weiblich1. Platz Vanessa SonnbergerKata U12 Team mixed3. Platz Pascal Hornbanger, Lukas Wulschnig, Marcel HornbangerKumite U12 Einzel männlich1. Platz Matthias OberdorferKumite U12 Einzel weiblich1. Platz Vanessa SonnbergerKata U14 Einzel weiblich2. Platz Sarah TrostKata U14 Team mixed1. Platz Matthias Oberdorfer, Vanessa Sonnberger, Sarah TrostKata Senioren Unterstufe mixed3. Platz Kager-Adunka Anita