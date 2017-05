Leitner-Geschwister schaffen Quali für Nationalteam.

08.05.2017, 13:49 Uhr

Lisa und Mario Leitner sind bei der EM in Tacen, sowie den beiden nächsten Weltcup-Bewerben fix dabei.

GLANEGG. In der Wasserarena auf der Wiener Donauinsel fand am Wochenende die interne Qualifikation für das österreichische Kanu-Nationalteam statt.Die Glaneggerin Lisa Leitner konnte sich gegen ihre Konkurrentinnen durchsetzen und qualifizierte sich sowol für die kommende EM in Tacen (SLO) Anfang Juni, als auch für die beiden nächsten Weltcup-Bewerbe in Deutschland (Augsburg, Markkleeberg).Auch ihr Bruder Mario blieb seiner Favoritenrolle gerecht und entschied die Qualifikation für sich.Als dritter Kärntner im Bunde war der Klagenfurter Felix Oschmautz schon vor der Quali fix gesetzt.