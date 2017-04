Mairist: Die Enduro-Motoren dröhnen wieder

01.05.2017, 07:00 Uhr

Veranstalter der ACC in Mairist erwarten auch heuer wieder bis zu 600 Teilnehmer am Samstag.

Erstes Saisonrennen der ACC

MAIRIST (stp). Der Schnee aus dem Vorjahr ist bei den Organisatoren des ACC Enduro-Rennens in Mairist kein Thema mehr. Für die diesjährige Veranstaltung am 6./7. Mai hofft man auf herrliches Wetter und dementsprechend viele interessierte Zuseher.Zu sehen gibt es allein am Samstag bei den Auftaktbewerben zur Austrian Cross Country (ACC) Meisterschaft bis zu 600 Enduro-Fahrer, darunter auch wieder der Lokalmatador und mehrfache Europameister Werner Müller. Auf einer Strecke von über 5 Kilometern messen sich die Top-Fahrer aus Österreich. "Es ist das erste Saisonrennen. Niemand weiß, wo er im Vergleich zur Konkurrenz steht. Das macht das Ganze noch brisanter", weiß Organisator Wolfgang Grilz und meint weiter: "Über drei Viertel der Strecke sind für die Zuseher einzusehen. Vor allem die Starts in den steilen Anstieg sind immer etwas Besonderes."

Motocross am Sonntag

Die Starter kommen aus den verschiedensten Altersklassen, die jüngsten Teilnehmer sind zwölf Jahre alt und fahren auf 50–65 ccm Enduros. "Die Kinderpräsentation mit den Kleinsten mussten wir heuer leider aus zeitlichen Gründen aus dem Programm nehmen", teilt Grilz mit.Dennoch ist auch der Sonntag einen Abstecher nach Mairist wert. Denn beim MSC Salbrechter Kärnten Cup treten etwa 150 Motocross-Fahrer gegeneinander an. "Im Vorjahr kam der Bewerb gut an, der Tag war jedoch leider verregnet. Heuer hoffen wir auf besseres Wetter", so Wolfgang Grilz.Abgerundet wird das Motorsportwochenende von den "Antiken". Beim traditionellen MX Vintage Cup geht es nicht nur ums Gewinnen, sondern auch um den historischen Charakter der einzelnen Maschinen.