Nach 10 Jahren: Guttaring forciert wieder den Nachwuchs

10.05.2017, 17:00 Uhr

Der Atus Guttaring will die Nachwuchsarbeit wieder aufnehmen. In den letzten zehn Jahren herrschte Stillstand.

Nachwuchsabteilung nach 10 Jahren Pause

GUTTARING (stp). Im Guttaringer Fußball tut sich was. Nachdem im März mit Michael Weiss ein neuer Obmann gewählt wurde und auch der Rest des Vorstandes neu aufgestellt wurde, soll der Nachwuchs im Verein wieder an erster Stelle stehen. An der neuen KFV-Regelung ab der Saison 2018/19, wonach jeder Verein eine bestimmte Anzahl an Nachwuchsteams stellen muss, liege die Entscheidung jedoch nicht."Das war für uns überhaupt kein Thema. So wie der neue Vorstand gewählt wurde, war klar, dass es wieder Nachwuchs geben soll. Von den 4-7 jährigen sind einige Kids dabei, die hier Fußball spielen möchten. Dementsprechen wollen wir diese Chance ergreifen", erzählt Nachwuchsleiter??? Andreas Sallinger.Die letzte Nachwuchsmannschaft in Guttaring gab es vor zehn Jahren, als die Spielvereinigung mit Hüttenberg noch existierte. Auch in Zukunft sollen die Kinder aus Hüttenberg und der näheren Umgebung wieder in Guttaring das Fußballspielen erlernen.

Kids spielen derzeit in Treibach

Schnuppertraining am Sportplatz

Aktuell spielen die fußballbegeisterten Kinder aus Guttaring und Umgebung großteils beim SK Treibach oder dem SC Kappel. Aufgrund der hervorragenden Infrastruktur in Treibach habe es bisher in Guttaring auch nie genügen Anfragen für eine Nachwuchsabteilung gegeben. Langfristig sollen diese Kids aber wieder zu ihrem Heimatverein gebracht werden. "Es gibt auch im Nachwuchs schon Ablösesummen, die wir als Verein beachten müssen. Aber wenn die Eltern und die Kinder selbst das wollen, spricht nichts dagegen, dass wir sie zurückholen", so Sallinger. Für die geplante U-7-Mannschaft ist eine Spielgemeinschaft mit Kappel fixiert.Für das Training der jungen Kicker sollen in Zukunft zwei Spieler der aktuellen Kampfmannschaft in Guttaring sorgen: Hannes Passegger und Stefan Janjusevic werden die Trainerausbildung machen und mit den Kleinsten trainieren. Für Interessierte gibt es am 13. Mai ein Schnuppertraining am Sportplatz in Guttaring. Ab 13.30 Uhr lädt der Verein Kinder im Alter von 4 bis 8 Jahren und deren Eltern ein, um den Verein und den Sport kennenzulernen.Atus Guttaring/Sallinger (6)