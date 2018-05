Oldboy Nischelwitzer segelte allen davon

06.05.2018, 14:08 Uhr

Ansegeln 2018 des Segelclub Längsee

Mit viel Vorfreude ging es am 5. Mai für die Mitglieder des Segelclubs Längsee in die erste Wettfahrt der Saison. Sturm und Regen der Nacht hatten sich verzogen, wie geplant konnte Obmann Peter Hofmeister zum Ansegeln begrüssen. Regatta-Leiter Harald Keutschegger hatte Bojen für einen Dreickskurs gesetzt. Zehn Boote waren am Start, vom Laser über Aquilas bis zu den Katamaranen. Nach einem spannenden Beginn lagen die Boote an der Wendeboje noch relativ eng zusammen. Nach einer Stunde kam das Signal zum Abbruch, der Wind war ziemlich eingeschlafen und so war die gerade gesegelte Runde fertig zu fahren. Der St. Veiter Oldboy und Senior des Clubs Rudolf Nischelwitzer lag mit seiner Aquila „ganz unauffällig“ zu diesem Zeitpunkt plötzlich an der Spitze, Peter Hofmeister auf seinem Laser hatte zuvor noch als sicherer Sieger ausgesehen - er wurde Zweiter. 3. Christian Fruhwirth, 4. Elisabeth Schöffmann. Der zwischendurch am Vorwindkurs kurz an der Spitze gelegene Steirer H. G. Ainerdinger war dann noch froh über Platz 5. Auf Rang 6 kam Hermann Kaltschütz, 7. Hans-Jörg Schaunigg, 8. Bernhard Hofmeister, 9. Walter Ranner, 10. Harald Keutschegger. Im Seegasthaus gab es die Siegerehrung, Peter Hofmeister gratulierte auch einigen „Runden“. -ai-