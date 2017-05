SV Kraig überholt den KAC in der Tabelle

04.05.2017, 11:06 Uhr

Nach 3:0-Sieg gege Kühnsdorf sind die Kraiger wieder vorne.

KRAIG (stp). Mit einem 3:0-Sieg gegen den SK Kühnsdorf übernimmt der SV Kraig wieder die Tabellenführung in der Unterliga Ost. Die Mannschaft von Raphael Groinig zeigte sich vor allem in den ersten 45 Minuten ungewohnt unsicher in der Defensive. Das 1:0 durch Benjamin Lamzari kurz vor der Pause wirkte dann schließlich befreiend.Obwohl sich die Kühnsdorfer mit vielen harten Zweikämpfen zu helfen versuchten und Schiedsrichter Heinz Dorfer auch viel laufen ließ, waren die drei Punkte nie in Gefahr. Michael Salbrechter per Kopf (65.) und Marco Reibnegger mit seiner ersten Ballberühung (77.) fixierten den 3:0-Erfolg. Titelkonkurrent KAC hatte am Wochenende spielfrei, somit haben die beiden Anwärter auf den Aufstieg gleich viele Spiele absolviert. Am Sonntag (16.30 Uhr) muss Kraig nach Globasnitz.