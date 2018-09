Tolle Saison in der Sandkiste

06.09.2018, 22:08 Uhr

Beachvolleyballerin Maria Obernosterer zieht ihre Saisonbilanz.

BREITENSTEIN (rl). "Ich habe mit meiner Partnerin Julia Frühbauer heuer an zahlreichen Turnieren in ganz Österreich teilgenommen", erzählt die Beachvolleyballerin Maria Obernosterer, "da waren einige richtige Highlights dabei."Der absolute Saisonhöhepunkt waren wohl die Kärntner Meisterschaften, die das Duo schließlich mit dem Meistertitel beendete. Mit Platz neun bei den Staatsmeisterschaften in Litzelberg konnte vor Kurzem nahtlos an diesen Erfolg angeschlossen werden. Auch ein Pro80-Toursieg im Ossiacher Erlebnisbad geht auf das Konto der beiden Sportlerinnen. "Ossiach war ein Top-Turnier, perfekt organisiert und ein perfekter Ort für ein Turnier", analysiert die Blockspielerin.

"Das perfekt auf mich abgestimmte Kraft- und Athletiktraining mit Zacharias Zolt hat mich heuer wirklich um einiges weitergebracht", erklärt Obernosterer. "Außerdem haben wir über den Winter regelmäßig in der Klagenfurter Beachvolleyballhalle trainieren können." Auch mental ist die 1,77 Meter große Blockspielerin in diesem Jahr stärker geworden. "Ich habe mich intensiv mit dem Thema befasst und es hat Früchte getragen", freut sich die österreichweite Nummer eins bei den Damen +35. Für die kommende Saison hat sich zu Hauptsponsor Gotschlich noch der Getränkehersteller Mabura gesellt. Schließlich gilt es als Hauptziel, den Kärntner Titel zu verteidigen und beim einen oder anderen Turnier aufzuzeigen. "Einen Getränkehersteller hab ich für den Durst, aber der Hunger nach Erfolg bleibt", scherzt Obernosterer.