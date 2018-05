UNIQA Sonnenlauf 2015: Der erste Tag war ein buntes Fest

05.05.2018, 23:59 Uhr

Der 15. Internationale UNIQA Sonnenlauf ist auch - wie jedes Jahr davor schon - ein ganz besonderes Fest für Kinder und Jugendliche.

Die Pädagogen Elisabeth und Fritz Grabner, Walter Copi und Werner Sturm, die Jahr für Jahr für die Bambini-, Schüler und Jugendläufe im Rahmen des Sonnenlaufs vorbildlich arbeiten und der Veranstalter, der LC Vitus St.Veit an der Glan, hatten wieder den Samstag für alle Kinder und Jugendliche reserviert. Der Termin hat sich in den letzten Jahren bereits bewährt.Der Sonnenlauf-Samstag bietet genügend Zeit und Raum für diesen schönen Event. Neu war heuer auch ein toller Lauf des Bewegungskindergartens St.Veit an der Glan im Rahmen des UNIQA Sonnenlauf Events.

Ein herzliches Dankeschön darf man dem Turnverein St.Veit/Glan mit seinen wunderbaren Turnerinnen aussprechen, die alljährlich den ersten Tag der UNIQA Sonnenlauf Großveranstaltung mit ihren sportlichen Darbietungen bereichert. Das Schauturnen am Samstag war ein Fest der Sinne, der Farben und des Sports.Sehr erfreulich war - wie jedes Jahre - die Anwesenheit des Hauptsponsors des Bambini- und Schülerlaufs, Andreas Besold, Inhaber der Buchhandlung Besold, der selbst ein ausgezeichneter Läufer ist. Andreas Besold nahm die Siegerehrung vor.Auch der Jugendlauf sah die UNIQA Versicherung als Hauptsponsor: “UNIQA will besonders auch Verantwortung für Kinder und Jugendliche übernehmen, denn ein gesunder Lebensstil muss von Anfang an gefördert werden. Neben zahlreichen Kooperationen mit Schülerligen in ganz Österreich wollen wir auch durch die Kooperation mit dem Sonnenlauf gerade diese Zielgruppe zum Sport und zur Bewegung motivieren und sehen dies als sinnvolle und authentische Strategie“, sagte Hannes Kuschnig, UNIQA-Landesdirektor für Kärnten/Osttirol, im Vorfeld der Veranstaltung.