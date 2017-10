Das St. Veiter Unternehmen Jacques Lemans erhält ein Umwelt-Zertifikat

06.10.2017, 16:00 Uhr

Die Zustellungen ist „CO2 Neutral“

Bis zu 1.000 Pakete verlassen täglich die Jacques Lemans Zentrale in St. Veit und werden von dort aus in die ganze Welt geschickt. Dies geschieht zu großen Teilen über die österreichische Post, die wiederum garantiert, dass diese Zustellungen „CO2 Neutral“ erfolgen. Dafür investiert die Post AG jährlich mehrere Millionen Euro um unternehmens- eigene Energie- und Treibstoffverbrauche zu reduzieren.„Die österreichische Post ist für uns nicht nur ein verlässlicher Partner, sondern auch ein ökologisch verantwortungsbewusstes Unternehmen. Das ist uns wichtig. Wir achten auf einen schonenden Umgang mit der Natur. Dies berücksichtigen wir auch bei der Auswahl unserer Vertragsfirmen“, so Jacques Lemans-Inhaber Alfred Riedl.