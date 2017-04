Keine Feier: St. Veiter Familienbetrieb spendet lieber zum 50-Jahr-Jubiläum

28.04.2017, 14:40 Uhr

Der St. Veiter Familienbetrieb Bürotechnik Rupprecht verzichtet auf große Feierlichkeiten sondern spendet 2.000 Euro.



"Gut angelegtes Geld"

ST. VEIT. Auf 50 erfolgreiche Jahre blickt der St. Veiter Familienbetrieb Bürotechnik Rupprecht zurück. Im Jubiläumsjahr verzichtet das alteingesessene Unternehmen allerdings auf große Feierlichkeiten, stattdessen wurde dem „Förderkreis Onkologie St. Veit/Glan“ eine Spende in Höhe von 2.000 Euro übergeben.„Wir wissen, dass krebskranke Menschen im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit in guten Händen sind und eine bestmögliche Betreuung erfahren. Es ist gut angelegtes Geld“, sagt Seniorchef Kurt Rupprecht.Ziel des Förderkreises ist es, durch Mitgliedsbeiträge, Benefizaktionen und Spenden, finanzielle Mittel aufzubringen, um die Behandlung krebskranker Menschen im Krankenhaus St. Veit weiterhin zu gewährleisten.

Das Unternehmen

Kurt Rupprecht gründete das Unternehmen vor 50 Jahren und weiß aus seiner langen Erfahrung: „Unternehmerische Verantwortung zu leben, bedeutet bewusst zu handeln und zu sehen, an welcher Stelle Engagement gebraucht wird.“ Seit 1999 wird die „Bürotechnik Rupprecht KG“ mit Fokus auf Kopier-u. Drucksysteme, Kassensysteme, EDV-Dienstleistungen und Büroorganisation von Sohn Heinz Rupprecht und Tochter Karin Rauter geführt.