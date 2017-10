St. Donat: Neue Produktionsanlage bringt 25 neue Arbeitsplätze

15.10.2017, 17:33 Uhr

Fundermax hat die neue Produktionsanlage im Werk 3 eingeweiht. 25 Arbeitsplätze entstanden.

ST. DONAT. Fundermax hat eine neue Produktionsanlage im Werk 3 am Standort St. Donat eingeweiht. 13,5 Millionen Euro hat das Unternehmen hier investiert. Damit werden künftig die hauseigenen Star Favorit-Platten für den immer anspruchsvolleren globalen Markt produziert und so veredelt, wie es den aktuellen Wünschen der Kunden entspricht. "Die hohen Investitionskosten und die 25 neu geschaffene Arbeitsplätze sind ein klares Bekenntnis zum Standort", sagt Rene Haberl, Fundermax-Geschäftsführer.

Reinraum-Bedingungen

Umsatzzuwachs von rund 60 Millionen Euro

Die Produktionsanlage in St. Donat ist weltweit einzigartig. „Es handelt sich dabei um eine völlig neue Technologie, bei der unter Reinraum-Bedingungen produziert wird, die sonst nur für Halbleiterprodukte notwendig sind, und die es in unserer Branche so weltweit nirgendwo anders gibt. Die damit erzeugten Produkte erfüllen die allerhöchsten Ansprüche unserer Kunden, wie etwa Labors oder Spezialkliniken", sagt Haberl.Konkret dauerten Planung und Errichtung knapp 20 Monate; dazu kommt noch eine Projektentwicklungs-Zeit von weiteren zwölf Monaten.Mit der Erweiterung steigt die Produktionskapazität des Werk 3 um 40 Prozent und erreicht nun 14 Mio. m² Platten pro Jahr. Damit wird ein Umsatzzuwachs von rund 60 Millionen Euro pro Jahr möglich, den Fundermax angesichts der Nachfrage und der eigenen Stellung am Markt auch realisieren wird.• Produktionsstätten an drei Standorten in Österreich: St. Veit/Glan, Wiener Neudorf und Neudörfl• Umsatz 2016 betrug 380 Mio. EUR• Exportquote liegt bei 80%. Fundermax exportiert in 70 Länder• Zahl der Beschäftigten beläuft sich auf 1.200 Mitarbeiter weltweit• Durchschnittliche Gesamtinvestitionssumme von Fundermax: rund 25 Mio. EUR/Jahr• 55 Mitarbeiter sind in Werk 3 beschäftigt• Jahresproduktionskapazität Werk 3: 10 Mio. m² Star Favorit-Platten in Spezialqualitäten. Star Favorit-Platten sind beschichtete Spanplatten, aus denen Küchen und andere Möbel, trendige Wandverkleidungen, Trennwände bis hin zu Bohrunterlagen für die Leiterplattenindustrie entstehen. Abnehmer ist einerseits die Möbelindustrie, andererseits die vielen Tischler und Verarbeiter in den Kernmärkten von Fundermax• Gesamtproduktionskapazität bei Fundermax für Star Favorit-Platten: 18 Mio. m²• Fläche Werk 3: 30.000 m²