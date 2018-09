Treibacher Industrie AG eröffnet neues Lehrlingsausbildungs-Zentrum

18.09.2018, 17:00 Uhr

Aktuell werden 50 Lehrlinge in den Berufen Industriekauffrau/-mann, Elektrobetriebstechnik, Maschinenbautechnik sowie die Doppellehren Labortechnik & Chemieverfahrenstechnik, Elektrobetriebstechnik & Maschinenbautechnik und Mechatronik & Elektrotechnik ausgebildet."Die Ausbildung junger Fachkräfte ist seit mehreren Jahrzehnten ein besonderes Anliegen und wird auch in Zukunft ein essentieller Baustein unseres Unternehmenserfolges sein. Als Unternehmen müssen wir Initiativen für eine qualitativ hochwertige, berufsspezifische, aber zugleich auch über das Fachliche hinausgehende breite Ausbildung unserer Lehrlinge setzen, um sie morgen als qualifizierte Fachkräfte zur Verfügung zu haben", so TIAG-Vorstand Alexander Bouvier und weiter: "Viele ehemalige Lehrlinge finden sich heute in Führungspositionen, mehr als die Hälfte davon hat eine Lehre bei der Treibacher absolviert."Die Lehre geht bei der TIAG weit über das Erlernen von praktischen Fähigkeiten hinaus. "Wir bieten den jungen Menschen zusätzliche Angebote wie z.B. Auslandspraktika, Social Skills, Englischkurse und vieles mehr", so Bouvier. "Hervorzuheben sind auch die Lehre mit Matura sowie die Lehre nach der Matura. Karriere mit Lehre ist gefragt."Interessenten für eine Lehre bei der TIAG können sich ab sofort bis Ende Jänner bewerben. Infos sind unter dem Link "Lehre bei Treibacher" zu finden.