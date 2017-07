Weitensfeld: Eine Reise über 90 Jahre

19.07.2017, 16:30 Uhr

Vor 90 Jahren legte Simon Reinsberger den Grundstein für das Traditionsunternehmen aus Weitensfeld.

Viele Schicksalsschläge



WEITENSFELD (stp). "Es hat sich sehr viel getan bei den Reisegewohnheiten der Leute", stellt Hans Reinsberger, Geschäftsführer des Reisebüro Reinsberger aus Weitensfeld fest. "Es gibt immer mehr Tagesfahrten, Wochentouren sind zu einer Rarität geworden. Betriebsausflüge in Unternehmen oder Schülerausflüge sind immer weniger geworden."Und dennoch hält sich das Familienunternehmen schon seit 90 Jahren im Gurktal.Jedoch mit einigen Höhen und Tiefen, wie Hans Reinsberger berichtet: "Es war nicht immer einfach. Als mein Vater 1988 plötzlich verstorben ist, habe ich den Betrieb mit 23 Jahren übernommen. Ich musste dafür aber eigentlich 24 sein." Gemeistert haben die Geschwister Astrid, Hans und Horst Reinsberger sowohl diese Zeit, als auch schwere Zeiten im Jahr 2005.

Schülertransport

"Dem Betrieb ist es finanziell nicht gut gegangen. Wir konnten Privatbesitz und Firmeneigentum trennen und so die Schulden loswerden" Zudem überstand man einen weiteren Schicksalsschlag, als Geschäftsführer Hans Reinsberger nach einem Unfall in Lebensgefahr schwebte. "Die Ärzte gaben mir eine 10-prozentige Überlebenschance", erinnert er sich zurück.Heute, 90 Jahre nach der Firmengründung, leben die drei Reinsberger-Geschwister immer noch für den Familienbetrieb. Mit den Töchtern Isabella und Verena ist auch die vierte Generation bereits im Betrieb tätig.Insgesamt 14 Autos stehen dem Fuhrpark in Weitensfeld zur Verfügung. "Wir decken das gesamte Gurktal bis nach St. Veit ab. Der Schwerpunkt liegt auf dem Schülertransport. Wir fahren aber auch Linienverkehr für die Post", so Reinsberger und weiter: "Wir bieten auch einen Taxiservice an. Damit hat mein Vater damals begonnen."