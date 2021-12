Die Beobachtung von Sternen, Aszendenten und Konstellationen gehören für Susanne Cerncic zur täglichen Arbeit. Ihre Astrologische Schule wurde im Jahr 2001 gegründet und bietet professionelle astrologische Beratung sowie Lebensberatungen an.

"Meine Arbeit besteht aus einer Kombination der klassischen Astrologie mit moderner psychologischer sowie karmischer Astrologie. Mit der ganzheitlichen Lehre hat man die Möglichkeit zur Selbsterkenntnis und damit das Werkzeug, Schwachstellen zu erkennen und diese in Stärken zu verwandeln", erklärt Susanne Cerncic.



Mit Jupiter winkt ein Jahr der Entwicklung

Ab dem Frühling 2022 übernimmt Jupiter die Regentschaft. Damit wird das Jahr für fast alle Sternzeichen eine Periode der Erkenntnis, der Entwicklung und der Expansion. Schon Heinrich Heine schrieb: "In uns selbst liegen die Sterne unseres Glücks". Nicht umsonst wird Jupiter als Glücksplanet bezeichnet. Er deutet immer eine Phase an, in der man vieles erreichen kann. Man muss es nur geschickt nutzen und so manches persönliche Ziel auch verwirklichen.

Die Sternzeichen im Detail

Widder: 21. März bis 20. April

Venus geht am 6. 3. in schönster Harmonie durch den Widder und beschert im Mai beflügelnde Momente rund um die Liebe. Ab Ende Mai bewirkt Jupiter, dass Sie sich als Glückskinder des Jahres fühlen dürfen. Erfolg auf allen beruflichen Ebenen gibt es ab der 3. Dekade, möglicherweise müssen Sie lernen etwas ziehen zu lassen.

Stier: 21. April bis 20. Mai

Im Jänner, Februar und April winken romantische Zeiten. Wahre Gefühlshöhenflüge dann von Ende Mai bis 22. 6. Von Mitte Juli bis Mitte August können Singles neue Bekanntschaften schließen. Stiergeborene der 3. Dekade können längst Überfälliges loslassen und neu durchstarten.

Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Amor meint es in den Monaten März bis Mai, vom 23. 6. bis Mitte Juli und in der zweiten Augusthälfte sowie den ganzen Oktober gut und die Liebe blüht und gedeiht. Ab der zweiten Märzwoche bis Mitte April, sowie ab 25. 5. schenkt Mars viel Kraft, um Neues anzupacken. Ein weiteres Hoch winkt vom 20. 8. bis zum Jahresende.

Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Bis Mitte Mai gelingt alles wunderbar. Im April, von Mitte Juli bis in den August, im September und November winken Topzeiten für die Liebe. Im Juni Neues vermeiden. Krebse der 2. Dekade werden 2022 vieles mit neuem Schwung anpacken und die der 3. Dekade werden dank Neptun schnell richtige Entscheidungen treffen.

Löwe: 23. Juli bis 23. August

Liebesfunken sprühen im März und Mai sowie ab Mitte August. Ab Ende Mai bis in den Juni haben Sie noch mehr Power zur Verfügung. Ab Mitte August gibt Mars Kraft und Energie – hier auf seelischen Ausgleich achten. Uranus hält für Löwen der 2. Dekade einige Überraschungen bereit – einfach sich Neuem gegenüber öffnen.

Jungfrau: 24. August bis 23. September

Mit tollen Aussichten für die Liebe startet Venus ins Jahr 2022. Erholung verheißen die warmen Monate. In der zweiten Jahreshälfte sollten Sie sich die Kraft gut einteilen und Differenzen aus dem Weg gehen. Uranus lässt Jungfrauen der 2. Dekade spontaner sein; die der 3. Dekade sollten öfters auf sich achten.

2022 unterstützt Jupiter bei der Verwirklichung von Zielen.

Foto: panthermedia

hochgeladen von Christine Seisenbacher

Waage: 24. September bis 23. Oktober

Zu Frühlingsbeginn sowie in den ersten drei Oktober­wochen perfekte Chancen in der Liebe. Mitte Juni bis Ende August den Urlaub planen. In der zweiten Jahreshälfte nichts übertreiben. Zusätzlich sorgt Merkur im Oktober für neue Erkenntnisse und gute Ideen. Waagen der 2. Dekade könnten Unruhe verspüren.

Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Zu Beginn des Jahres erfreuen Sie himmlische Geschenke der Liebe.

Die optimale Sternenkonstella­tion für den Urlaub wäre zwischen 18. 7. und 11. 8. oder zwischen 5. 9. und 29. 9. Skorpione der 2. Dekade werden durch Uranus ständig mit Neuem konfrontiert, die der 3. Dekade können sich auf tolle Aspekte freuen.

Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Im März und Mai lacht Venus vom Liebeshimmel. Nur im Juli hält sie sich etwas zurück. Merkur bringt zu Jahresbeginn gute Ideen. Ab Mitte April will die Energie gut eingeteilt werden. Dafür bietet Jupiter ab Mitte Mai ungeahnte Chancen. Für Schützen der 2. Dekade winken Überraschungen und die der 3. Dekade werden gefordert.

Steinbock: 22. Dezember bis 20. Jänner

Venus schenkt bis in den April Herzchen in den Augen. Von Ende Mai bis zum 22. 6. sowie im September ist die perfekte Zeit, um jemanden kennenzulernen. Uranus bringt Lebendigkeit und Abwechslung und Neptun fördert das Feingefühl und beschert Steinböcken der 3. Dekade Unterstützung und Inspiration.

Wassermann: 21. Jänner bis 19. Februar

Die Liebesgöttin Venus sorgt im März, Mai und von den letzten Juni­wochen bis Mitte Juli für einen Höhenflug. Merkur zaubert im Jänner gute Ideen aus dem Hut. Saturn bringt manchen Wassermännern Hindernisse und Unruhe. Mit einem Augenzwinkern kommen Sie aber gut durch diese Zeit.

Fische: 20. Februar bis 20. März

Im Jänner, Februar sowie im April, im gesamten Juni und ab Mitte Juli sorgt Venus für ein Hoch in der Liebe. Kraft und Elan gibt es von Mitte April bis Ende Mai. Jupiter gestaltet insbesondere den April zum Glücksmonat. Fische der 3. Dekade sollten sich nicht alles zu Herzen nehmen – einfach Augen zu und durch.