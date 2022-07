Eine Jazznight in Leoben, der Start des Köflachers Musiksommers oder Livemusik am Judenburger Hauptplatz. Eines ist sicher - langweilig wird es dieses Wochenende in den steirischen Bezirken bestimmt nicht. Was, wo, wann los ist, erfährst du hier im Überblick.

STEIERMARK. Hoch die Hände, Wochenende - viele Veranstaltungen stehen in der Steiermark am Programm. Los geht es schon am Freitag und es wird vor allem eines - musikalisch:

Klingender Start ins Wochenende

So gibt die Jazzband der Musikschule Trofaiach Songs von Michael Jackson zu ihrem Besten und die drei Steirer der Band Wagersfeld interpretieren in Leoben das Album "Nebraska" von Bruce Springsteen neu. In Köflach eröffnet die hiesige Big Band den Musiksommer. Und die Straße zum Musikfest machen am Freitag Weizer Musikerinnen und Musiker in der dortigen Innenstadt.

Jazznight - A night with the music of Michael Jackson

Wagersfeld "Nebraska" – Bruce Springsteen und die Steiermark

Diesen Sommer wird Köflach zur großen Bühne

In Weiz wird wieder gefeiert, mit einigen Neuerungen

Buntes Treiben am Samstag...

Klingend geht das Wochenende am Samstag weiter: Denn Klanginstallationen erfüllen gleich fünf steirische Orte - nämlich Eisenerz, Leibnitz, Gleisdorf, Ligist und Spielberg. Traditionell wird es am Samstag hingegen beim Voitsberger Stadtfest und bei den Neuhold-Teichen sind die Mücken los - denn dort geht das "Gungerlfest" über die Bühne. Das ein oder andere Gläschen gibt es in Bad Waltersdorf beim Wine Weekend zu trinken und literarischen Genuss gibt es mit österreichische Schauspieler und Drehbuchautor Karl Markovics in Feldbach.

Um die Wetter schwimmen Enten beim Dorffest in Weißenbach und Gas geben auch die Motorräder beim Motorradfest am Samstag in Liezen während die Lebenshilfe in Fürstenfeld Begegnungen feiert. Aber auch in Graz ist einiges los: Die Yugo Fešta und das International Football Camp Styria (IFCS) gehen über die Bühne und am "Christopher Street Day" gehen die Grazerinnen und Grazer auf die Straße, um die LGBTIQ*-Community sichtbar zu machen.

Eröffnung der Klangnetze am Eisenerzer Freiheitsplatz

Voitsberger Stadtfest wieder in der Innenstadt

Gungerlfest bei den Neuhold-Teichen

Musikalische Geschichten mit Karl Markovics

Ein Fest der Begegnung wird am 2. Juli gefeiert

Bad Waltersdorfer Wine Weekend

Südländische Lebensfreude kommt nach Graz

Dorffest mit Entenrennen in Weißenbach/Haus

Motorradfest in Liezen

Fenerbahçe, Galatasaray und Partizan Belgrad testen in Graz

Feiern für Toleranz und Akzeptanz

...Musik, Wirtschaft und Oldtimer das ganze Wochenende



Das ganze Wochenende über bunt wird es auch in der Region Murau-Murtal: In Judenburg gibt es jeden Donnerstag Live-Musik am Hauptplatz, in Knittelfeld findet die White Night unter dem Motto "Knittelfeld in Weiß" statt und in Murau wird ein großes Feuerwehrfest organisiert. Nach Gratkorn lockt hingegen das Festival der Wirtschaft, bei dem unterschiedliche Betriebe die Gelegenheit haben, sich zu präsentieren. Gleich in zwei Bezirken, nämlich in Deutschlandsberg und Weiz kann man hingegen Oldtimer bestaunen und auch in Leibnitz gibt es mit einer Keramik-Ausstellung etwas auf die Augen.

Summer Vibes, White Night und Feuerwehrfest

Unternehmer und Entertainer vor den Vorhang holen

Die Weizer Oldtimer-Genuss-Tour feiert fünf Jahre

Geweihtes Wasser für historische Fahrzeuge

Keramik Sommerausstellung