Das Institut für Kunst im öffentlichen Raum Steiermark plant für 2022/23 das Projekt "Offene Felder", bei dem die beiden Bereiche Kunst und Landwirtschaft aufeinandertreffen sollen. Es werden Landwirtinnen und Landwirte gesucht, die sich für zeitgenössische Kunst interessieren und diese auch auf ihrem Hof präsentieren.

STEIERMARK. Reflexionen über die sensible und vielfältige Wechselwirkung zwischen Mensch und Natur gibt es seit der Urgeschichte in Form von Kunst, alltäglichen und rituellen Handlungen. Heute prägt diese Thematik natur- und geisteswissenschaftliche Diskurse, zumal wir durch die (Aus)Nutzung natürlicher Ressourcen mithilfe turbokapitalistischen Wirtschaftswachstums immer weiter an den Rand der Kapazitäten unseres Planeten treiben.

Die ungebremste Beschleunigung von Industrie und Wirtschaft seit der industriellen Revolution – höher, weiter, schneller – ignoriert das komplexe Verhältnis von Natur und Mensch und unsere Abhängigkeit von einem begrenzten Lebensraum. Erst die globale Katastrophe des Klimawandels lässt die Verletzlichkeit von Nehmen und Geben evident werden und stellt die Frage nach den Notwendigkeiten für unsere Existenz.

Resanita & Sergey Kishchenko, Observation Journal 2015: Verhältnis von Natur und Mensch muss stimmen.

Foto: Resanita

Für körperliche und geistige Nahrung

Landwirtschaft, die seit Sesshaftwerdung in der Jungsteinzeit unsere Grundbedürfnisse erfüllt bzw. reglementiert, und Kunst, die die Gesellschaft reflektiert und mit neuen Möglichkeiten konfrontiert, werden bei diesen Überlegungen zu spannungsreichen Bezugsfeldern. Das Projekt Offene Felder. Kunst und Landwirtschaft stellt diese menschlichen Grundbedürfnisse nach körperlicher und geistiger Nahrung in den Vordergrund.

Gleichzeitig geht es um geschichtliche, politische und gesellschaftliche Zusammenhänge, neue Impulse und aktuelle Ansätze. Durch das Zusammentreffen zweier scheinbarer Gegensätze wird Neuem Platz gegeben.

Konzert im Maisfeld – transborders, Patrick Wurzwallner, Weitersfeld an der Mur

Foto: KiöR/Barbara Thaler

Sämtliche Sparten der Kunst

Landwirtinnen und Landwirte, die sich für zeitgenössische Kunst interessieren, sind dazu eingeladen, ihre Höfe für internationale Künstlerinnen und Künstler aus verschiedenen Sparten wie Musik, Literatur, Performance, Film, digitale Medien, bildende Kunst etc. zu öffnen. Diese erhalten in weiterer Folge die Möglichkeit, bis zu einem Monat bei Kost und Logis, auf ausgewählten Bauernhöfen zu verbringen, um dort temporäre Kunstwerke zu entwickeln.

Ernsthafte und kritische Auseinandersetzung

Aus der gemeinsam verbrachten Zeit und den Gesprächen, dem Besichtigen des Betriebes und Kennenlernen der täglichen Arbeitsroutine sollen künstlerische Arbeiten hervorgehen. Diese können sich zum Beispiel mit dem Hof, seiner Geschichte, den Bewohnerinnen und Bewohnern im Speziellen oder Bedingungen in der Landwirtschaft, bäuerlichen Produkten, Zertifizierungen etc. im Allgemeinen beschäftigen.

Wesentlich ist eine ernsthafte und kritische Auseinandersetzung mit den Themenfeldern Kunst und Landwirtschaft, der in gegenseitigem Respekt Raum und Zeit gegeben werden soll.Die Ausschreibung für Landwirtinnen und Landwirte läuft bis 28. Februar 2022, 12 Uhr. Über die Ausschreibung für Künstlerinnen und Künstler werden wir zeitnah genauer informieren.

Künstlerinnen bei der Aussaat historischer Getreidesorten: Resanita & Sergey Kishchenko, Observation Journal, Mettersdorf bei Stainz

Foto: Resanita

Offene Felder. Kunst- und Landwirtschaft

Wenn du dich für zeitgenössische Kunst interessierst und offen für einen Austausch bist, bitten wir dich, mit einer Kurzdarstellung deines Hofes sowie der Unterbringungsmöglichkeit (Text und Bilder) und deiner Motivation, an dem Projekt teilzuhaben, zu melden.*

Einreichschluss : 28. Februar 2022, 12 Uhr

: 28. Februar 2022, 12 Uhr Informationen unter Tel. 0699/133 47 111 oder kioer@museum-joanneum.at