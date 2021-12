Steirischer Tierschutzreferent appelliert auf Knallkörper zuliebe von Tieren und Umwelt verzichten. Außerdem sollten auch Einsatzkräfte und Spitäler nicht unnötig belastet werden.

Viele Menschen freuen sich auch dieses Jahr wieder auf den Jahreswechsel. Doch was für die Bevölkerung meist Spaß und Feierlichkeiten bedeutet, macht unseren tierischen Freunden häufig große Angst.

Es geht auch ohne Knaller ins neue Jahr

Insbesondere Haus- und Wildtiere reagieren auf die Feuerwerkskörper, die zu Silvester entzündet werden, panisch. Daher appelliert der steirische Tierschutzreferent LH-Stv. Anton Lang auch in diesem Jahr wieder an alle Steirerinnen und Steirer auf das Feuerwerk zu verzichten. "Unsere Haus- und Wildtiere reagieren in großer Zahl panisch auf Böller und Raketen und leiden in dieser Nacht stets besonders unter den Feuerwerken. Auch dieses Jahr kommt neben den negativen Auswirkungen auf Umwelt und Lebensqualität aufgrund der Pandemie noch ein bedeutender Faktor hinzu", sagt Landeshauptmann-Stv. Anton Lang.

Und er führt weiter aus: "Mit dem Verzicht auf das Feuerwerk können wir zahlreiche Verletzungen vermeiden, um damit unsere ohnehin am Limit arbeitenden Einsatzkräfte und die Spitäler nicht unnötigerweise noch mehr zu belasten."