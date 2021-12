Die Tage zwischen den Jahren nutzen viele Steirer:innen für einen Skiurlaub. Doch damit dieser in aller Ruhe genossen werden kann, ist die richtige Vorbereitung wichtig. Dazu gehört auch eine gut sortierte Reiseapotheke. MeinBezirk.at hat in der Grazer Neutorapotheke nachgefragt, worauf es dabei ankommt.



Reiseapotheke: Erste Hilfe für deinen Skiurlaub

Falls du bereits eine Reiseapotheke besitzt, solltest du vor deiner Abreise noch einmal das Haltbarkeitsdatum deiner Medikamente überprüfen. Achte dabei darauf, dass die Produkte noch ungeöffnet sind - geöffnete Salben, Tropfen und Co können rasch verderben.

Stelle außerdem sicher, dass alle Medikamente deines täglichen Bedarfs in ausreichender Menge für die Dauer deines Urlaubs vorhanden sind. Wenn du in unregelmäßigen Abständen an bestimmten Beschwerden leidest, sollten auch Mittel zur Linderung dieser zur Sicherheit in deine Reiseapotheke. So ersparst du dir im Akutfall die lästige Suche nach einer Apotheke.

Vorbereitung ist alles - auch wenn es um die persönliche Reiseapotheke geht. (Symbolbild)

Foto: Volodymyr Hryshchenko/Unsplash

hochgeladen von Cornelia Gassler

Checkliste für deine Reiseapotheke im Winter

Auch im Skiurlaub kann dich eine Erkältung, Grippe oder ein anderes gesundheitliches Problem ereilen. Bestimmte Dinge sollten daher in deiner Reiseapotheke nicht fehlen:

Kälteschutz für Gesicht und Lippen

Augentropfen für trockene Augen durch den Wind

Nasenspray

Schmerztabletten

Mittel gegen Durchfall - z.B. Kohletabletten

Lutschtabletten gegen Halsschmerzen

Magnesium

Blasenpflaster

Pflaster (in verschiedenen Größen)

Fieberthermometer

Sonnencreme (LSV 30 oder höher)

Taschentücher

FFP2-Maske

Covid-19 Selbsttest

Ist deine Reiseapotheke bereits aufgefüllt?

Bei Fragen oder Unklarheiten wende dich an deine Ärztin bzw. deinen Arzt oder frag in der Apotheke deines Vertrauens nach.

