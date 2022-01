Dass Gesundheit wichtig ist, hat sich in den letzten Jahren tief im Bewusstsein verankert und ist auch Synonym für eine hohe Lebensqualität geworden. Der Trend reicht mittlerweile in alle Bereiche unseren Alltags und definiert ganze Lebensstile – alles eine Folge der Pandemie.

STEIERMARK. Auch Gesundheitsexperten erfahren eine neue Wertschätzung und auch das Wissen jedes Einzelnen zum Thema Gesundheit scheint zu wachsen. Dabei geht es vorrangig um eine ganzheitliche Betrachtung, die sich an Körper und Geist, aber auch an der Umwelt orientiert. Die Illusion einer Grenze zwischen Umwelt und eigener Biologie verschwimmt langsam. Die Gesundheit des Planeten und die Gestaltung der Umwelt sind untrennbar verstrickt. Mit dem stärkeren Bewusstsein dafür, etablieren sich Lifestyle, Selbstoptimierung und Achtsamkeit langsam in allen Bereichen des Lebens.

Der Wunsch nach Sauberkeit und Hygiene hat während der Pandemie stark zugenommen.

Foto: panthermedia

hochgeladen von Christine Seisenbacher

Gendermedizin und Keimfreiheit

Auch die Gendermedizin spielt dabei eine große Rolle – sowohl bei Prävention, Diagnostik und Therapie sollen Patienten in Zukunft gendersensibel behandelt werden. Ein weiterer Trend, wahrscheinlich ebenso der Pandemie geschuldet, ist die Sehnsucht nach Keimfreiheit. Die unsichtbare Gefahr wird zum Treiber für neue Märkte rund um Forschung und Entwicklung von Desinfektionsprodukten und Pharmazeutika.

Gesunde Ernährung

Essen ist längst nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern ein Zeichen des Lebensstils, der Peergroup und der Identität. Gerade das Thema Vegetarismus beziehungsweise Veganismus zeigt, wir stark Ernährung mit Moral und Werten verbunden ist.

Ein wesentlicher Schlüssel zur Gesundheit ist Bewegung. Ob Laufen, Skifahren, Schwimmen oder Yoga bleibt den individuellen Vorlieben überlassen.

Foto: panthermedia

hochgeladen von Christine Seisenbacher

Vorsorge und Digital-Health

Die präventive Gesundheitsvorsorge ist fokussiert auf das Erhalten des aktuellen Gesundheitszustandes und die Verminderung von Risiken, an bestimmte Krankheiten zu erleiden. Dies geschieht beispielsweise durch proaktive Gesundheits-Screenings, einen gesunden Lebensstil sowie frühzeitige Maßnahmen zum Erlernen von Stressbewältigung. Viele setzen dabei auch auf Gesundheits-Apps. So kann ein Schrittzähler dazu ermahnen, sich mehr zu bewegen. Die Ernährungs-App helfen weniger Zucker zu essen und noch vieles mehr.

