Mit diesem Schreiben möchte ich damit aufmerksam machen, was ich in den 2 Tagen als Krankenschwester in einem Heim erlebt habe. Die Bewohner wurden zum Teil mit kaltem Wasser gewaschen (es gab aufgrund des Gewitters am Samstag, dem 22.08.2020 in einigen Zimmern / Strängen kein Warmwasser)- gegen den Willen des Bewohners. Weiteres wurden die Bewohner als „Dumm“ bezeichnet, ihr Krankheitsbild (Demenz) wurde damit jedoch nicht in den Vordergrund gestellt. Das Verhalten gegenüber den Bewohnern war nicht menschenwürdig. Körperwäsche im Bett fand unter folgenden Umständen statt : erhöhter Lärmpegel durch häufiges Betreten und Verlassen des Zimmers mehrerer PP gleichzeitig, private Gespräche im Beisein des Bewohners, die Bewohner blieben nackt im Bett liegen – keine Wahrung der Intimsphäre- die Zimmertüren blieben dabei vollständig offen- jegliche andere Personen (Reinigungspersonal, PP, Bewohner etc haben Einblick auf den nackten Körper eines anderen Bewohners).

Hygienemaßnahmen: potentielle kontaminierte Pflegeprodukte (Waschlappen, Einmalwaschlappen, Inkontinenzprodukte, Bettwäsche, Safetex, Einmalhandschuhe, Bewohnerwäsche) wurden aufgrund von Zeitmangels oder Bequemlichkeit am Boden liegen gelassen und erst nach Beendigung der pflegerischen Aktivitäten im Zimmer zu den jeweiligen Kontainern gebracht.

Orientierungsfördernde Maßnahmen im Rahmen der Pflege bei Demenzkranke ist eines der wichtigsten Elemente, um einen Zugang und das Vertrauen zu dem Bewohner zu erhalten. Innerhalb dieser 2 Tage wurden die Bewohner meines Erachtens nach maßlos mit Sinneseindrücken überschüttet und überfordert, ihnen war es nicht möglich, einem Gespräch, pflegerische Aktivitäten etc zu folgen oder sich adäquat zu artikulieren. Herr M. blieb mir im Kopf- Automatismus: Schreien, gehört zu einem Menschen mit Demenz. Eindruck zu Herr M.: er wurde „leicht“ mit der Handfläche auf den Vorderkopf geschlagen und ein PP hat in Anwesenheit von ihm gefragt, ich zitiere „wie kann man nur so hin in da Birne sein“. – Das Krankheitsbild des Bewohners sowie den Menschen mit seinen Eigenheiten wurde meines Erachtens nach nicht respektiert.

Medikamente werden lt Aussagen von neuen PA die sich noch in der Einschulung befinden an den Bewohner OHNE 100 % Sicherstellung (richtiger Patient, richtige Applikation, richtiger Zeitpunkt, richtige Medikamente) verabreicht, unbeaufsichtigt. Wie kann nun davon ausgegangen werden, dass Hr XY auch SEINE Tabletten erhalten hat?

Hautdefekte werden OHNE einheitlicher Maßnahmen im Rahmen der Pflege behandelt, dokumentiert und weitergeleitet.

Weiteres haben sich Mitarbeiter über die Bewohner lustig gemacht- auf das Krankheitsbild und die persönlichen Bedürfnisse wurden nicht näher eingegangen. Demenzkranke benötigen Zeit, Ruhe, Akzeptanz, Wahrung der Intimsphäre, Wahrung des jeweiligen Individuums in seiner aktuellen Tagesverfassung und Lage.- Keiner dieser Punkte konnte zum Wohle des Bewohners sichergestellt werden. Es wurde aufgrund Stress und Personalmangel gehandelt, um den Bewohnern unter enormen Zeitdruck zu waschen, zu rasieren, Essen zu verabreichen etc. Männliche Bewohner wurden zum Teil grob mit Einmalrasieren rasiert, da sie nicht genug Zeit vom PP erhalten haben sich darauf einzulassen was nun geschieht und somit wurde das Gesicht unsachgemäß behandelt. – Folge : Rasierschnitte, Hautdefekte der Gesichtshaut, aber Hauptsache ist: der alte Mensch der sich in einem schlechten kognitiven Zustand befindet ist seine Bartstoppeln los.

Neu eingeschulte PP werden ohne Aufsicht von weiteren PP an Bewohner gelassen, um diesen zu waschen und zu mobilisieren ohne jegliche Informationen über den Bewohner: Beispiel : „Herr XY ist dement, hatte einen Schlaganfall und dadurch als Folge eine Hemiplegie. – Geht zu ihm und wascht ihn.“ – mehr Information war nicht gegeben. Der Bewohner konnte sich unter diesen stressigen Bedingungen kaum artikulieren. Ich habe es mir an meinem ersten Tag erlaubt mich auf den Herrn mit der Hemiplegie einzulassen- und alles was er benötigt hat war Zeit. Dass er jedoch in keinem guten Befinden ist wenn eine PP ihn wäscht, die andere über/ neben oder hinter ihm permanent spricht, eine weitere ihn währenddessen rasiert / einschmiert und anzieht- sollte sich für selbst erklären.

Mit diesem Schreiben möchte ich nun einen Aufruf starten und jeden einzelnen Menschen der im Rahmen der Pflege arbeitet etwas mitgeben zum Nachdenken. Wie wichtig ist es einem selber dass man gut behandelt wird? Jeder Mensch auf der Welt hat ein eigenes Leben dass er individuell gestaltet hat so wie er sich wohlfühlt. Jeder Mensch schafft sich ein Eigenheim, Sicherheit, geht den eigenen Bedürfnissen nach. Wie wichtig also ist dies dann noch im Alter? Gerade hier ist es umso wichtiger sich genau auf diese Dinge einzulassen. Demenzkranke- sie sind nicht dumm, das ist eine Krankheit wie Krebs. Werden Krebskranke wegen ihres Leidensweges schlecht behandelt, ausgelacht, verspottet, unwürdig behandelt? Wieso wird dies dann in einem Altenheim praktiziert. Hat niemand mehr eine Achtung von einem alten Mensch der krank ist? Diese Menschen, die einen zum Verzweifeln bringen, die heute gut und morgen schlecht gelaunt sind, welche man gestern noch gut erreichen hat können und die heute im Gespräch nicht mehr folgen können, die sind der Grund wieso sehr viele andere Menschen einen Job haben. Jedoch ist dies nicht nur ein Job, es ist eine enorme Verpflichtung und Lebensaufgabe denn es geht um das Leben eines Menschen, der in jedem Alter mit jeder Würde das Recht darauf hat, bestmöglich betreut zu werden, nach seinen Wünschen. Weiterhin bitte ich um Unterstützung sowie auf Hinweise, niemand der im Pflegebereich arbeitet soll sich vor der Wahrheit scheuen, es geht um die Menschen, die auf unsere Hilfe angewiesen sind. Seht nicht leise zu! Es ist wichtig dass dieser Beitrag um die Welt geht dass die Augen endlich aufgemacht werden, es wurde viel zu lange weggeschaut.