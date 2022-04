Die Steirerinnen und Steirer sind häufig zu dick, bewegen sich zu wenig und leiden unter psychischen Krankheiten. Trotzdem steigt die Lebenserwartung seit 1970. Am heutigen Weltgesundheitstag nehmen wir die Daten des letzten Gesundheitsberichts genauer unter die Lupe.

STEIERMARK. Die Lebenserwartung der Steirerinnen und Steirer ist seit dem Jahr 1970 um rund 14 Jahre gestiegen und liegt aktuell bei Männern bei 79,5 Jahren und bei Frauen bei 84,7 Jahren. Etwa drei Viertel der Steirerinnen und Steirer sind zwischen 15 und 74 Jahre alt. Ihren Gesundheitszustand beschreiben 70,3 Prozent der befragten Steirerinnen und 73,3 Prozent der Steirer bei der letzten österreichischen Gesundheitsbefragung als gut oder sogar sehr gut.

Gesundheitszustand der Steirerinnen und Steirer nach Region (Screenshot)

Ernährung und Bewegung

2019 hatten 15,3 Prozent der Steirerinnen und Steirer einen Body-Mass-Index (BMI) von über 30 und gelten daher als adipös, wobei Männer deutlich häufiger übergewichtig sind. Fast die Hälfte der steirischen Bevölkerung gab an, mindestens einmal täglich Obst sowie Gemüse zu essen. 73 Prozent der Befragten nehmen allerdings auch drei bis sieben Mal pro Woche Fleisch- und Wurstwaren zu sich - auch hier sind es vor allem die Männer, die eher zugreifen (84,8 Prozent).

Anteil der übergewichtigen Personen (Screenshot)

Entsprechend den Bewegungsempfehlungen bewegt sich knapp die Hälfte der Steirerinnen und Steirer zwischen 20 und 65 Jahren regelmäßig in ihrer Freizeit. Fast die Hälfte der steirischen Frauen und Männer sportelt so mindestens 150 Minuten pro Woche. Im Unterschied zur letzten Erhebung im Jahr 2014 ist dieser Anteil allerdings gesunken.

Im Rahmen der Gesundheitsbefragung gaben außerdem 22,3 Prozent der Steirer und 18,5 Prozent der Steirerinnen an, täglich Zigaretten zu rauchen. Damit ist der Anteil der Raucherinnen und Raucher seit 2014 etwas gesunken. 14,2 Prozent der Steirer und 3,8 Prozent der Steirerinnen gaben jedoch an, an mindestens 5 Tagen pro Woche Alkohol zu trinken. Hierbei liegen die Steirer deutlich über dem bereits hohen Österreichschnitt von 13,2 Prozent.

Psychische Gesundheit

77 Prozent der Befragten fühlen sich nie aufgrund von Niedergeschlagenheit, Schwermut oder Hoffnungslosigkeit beeinträchtigt. 18,9 Prozent der Steirerinnen und Steirer fühlen sich an manchen Tagen niedergeschlagen, 2,7 Prozent an mehr als der Hälfte der Tage und 1,4 Prozent beinahe an jedem Tag. Es zeigt sich deutlich, dass sich Frauen öfter psychisch beeinträchtigt bezeichnen als Männer und auch die Schulbildung scheint einen Einfluss auf die subjektive, psychische Gesundheit zu haben: Personen mit Universitätsabschluss fühlen sich seltener beeinträchtigt als jene, die nur die Pflichtschule abgeschlossen haben.

Anteil der Personen mit (sehr) guter Lebensqualität (Screenshot)

Vorzeitige Sterblichkeit

Etwa jeder dritte Todesfall in der Steiermark ist auf bösartige Neubildungen (Krebs) zurückzuführen. Weiters waren Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems, der Atmungs- und Verdauungsorgane sowie Verletzungen und Vergiftungen häufige Ursachen für eine vorzeitige Sterblichkeit bei den Steirerinnen und Steirern. 2.566 Personen waren bei ihrem Tod jünger als 70 Jahre, wobei fast doppelt so viele Männer wie Frauen jung gestorben sind.

Gerade bei den in der Steiermark so häufigen Krebserkrankungen gilt: Je eher sie erkannt werden, desto besser die Heilungschancen. Seit der Pandemie werden aber wichtige Vorsorgeuntersuchungen nicht mehr so regelmäßig wahrgenommen. Laut ÖGK gingen im Jahr 2019 noch mehr als 1 Million Österreicherinnen und Österreicher zur Vorsorgeuntersuchung, im Jahr 2020 waren es nur noch etwas mehr als 926.000. Und für das Vorjahr zeichnet sich ebenfalls eine geringe Zahl ab: Von Jänner bis September 2021 haben etwas mehr als 844.000 Personen eine Vorsorgeuntersuchung gemacht.

Wie gesund bist du?

