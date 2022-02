Auch wenn die Corona-Impfung gerade das Gesprächsthema schlechthin darstellt, ist bereits der Startschuss für eine weitere großangelegte Impfkampagne des Landes gefallen: jene für die Zeckenschutz-Impfung.

STEIERMARK. Seit gestern wird die Zeckenschutz-Impfaktion bis einschließlich 29. Juli 2022 steiermarkweit angeboten. Geimpft wird in den Sanitätsreferaten der Bezirkshauptmannschaften, im Gesundheitsamt des Magistrats Graz und in der Impfstelle der Landessanitätsdirektion. Im Rahmen der Zeckenschutz-Impfaktion des Landes Steiermark kostet der Impfstoff für Kinder sowie der Impfstoff für Erwachsene ab dem 16. Lebensjahr je 19 Euro. Aufgrund der coronabedingten Maßnahmen wird um telefonische Anmeldung gebeten.

„Viele Menschen freuen sich auf die wärmeren Temperaturen und auf Aufenthalte in der Natur. Da die Steiermark ein FSME-Endemiegebiet ist gilt es, sich vor diesem Virus zu schützen. Auch wenn man momentan wenig von FSME-Virusinfektionen hört, sind und bleiben sie eine ernstzunehmende Gefahr. Bitte vergessen Sie nicht, mit der Zeckenschutzimpfung vorzusorgen."

Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß

Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß unterstreicht die Sinnhaftigkeit der Zeckenschutzimpfung.

Was ist FSME?



FSME steht für Frühsommermeningoenzephalitis. Es handelt sich dabei um eine Infektionskrankheit, die mit einer Gehirnhautentzündung und mit schweren neurologischen Störungen einhergehen kann. Im Extremfall kann diese Erkrankung zu dauerhaften Lähmungen oder sogar zum Tod führen.

Die Steiermark ist ein FSME-Risikogebiet. Vor allem im Frühjahr und Sommer treten immer wieder Erkrankungsfälle auf. Die Übertragung selbst erfolgt durch den Stich einer infizierten Zecke, die im hohen Gras sowie an Sträuchern lauert und so etwas beim Spazieren abgestreift werden kann. Sollte man eine Zecke am eigenen Körper entdecken, zählt Schnelligkeit - wenn diese rasch mit einer Pinzette entfernt wird, ist das Infektionsrisiko geringer.

Die Zeckenschutzimpfung erfolgt in drei Teilen.

Drei Teilimpfungen erforderlich

Die Grundimmunisierung besteht aus drei Teilimpfungen: Nach der ersten Teilimpfung hat die zweite Impfung nach etwa einem Monat und die dritte Impfung nach 5 bis 12 Monaten nach der zweiten Dosis zu erfolgen. Eine Auffrischung ist danach erst wieder drei Jahre später notwendig, weitere Auffrischungen im Abstand von fünf Jahren. Ab dem 60. Lebensjahr sollte alle drei Jahre aufgefrischt werden.

Hier kannst du dich anmelden:

