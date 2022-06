In seiner 55. Ausgabe widmet sich der steirische herbst unter dem Titel "Ein Krieg in der Ferne" in einem dichten Programm an Ausstellungen, Performances und Diskussionen der bedrohlichen Präsenz von Schlachten.

STEIERMARK. "Kriege sind in die Geschichte des steirischen herbst eingeschrieben. Während frühe Festivalausgaben vom Kalten Krieg überschattet wurden, fanden spätere statt, als gleich nebenan die Jugoslawienkriege wüteten. Der russische Angriff auf die Ukraine ruft auf schmerzhafte Weise verblichene Erinnerungen an den Ersten und Zweiten Weltkrieg wach und bildet den neuesten Eintrag in dieser langen Liste drohender Kämpfe in der unmittelbaren Nachbarschaft." So leitet Chefkuratorin und Intendantin Ekatarina Degot das Konzept ihrer fünften Ausgabe des interdisziplinären Festivals für zeitgenössische Kunst ein, das zwischen 22. September und 16. Oktober unter dem Titel "Ein Krieg in der Ferne" in der Steiermark über die Bühne gehen wird.

Intendantin Ekaterina Degot ist zufrieden.

Herbst startet im Sommer

Ausnahmsweise startet die 55. Ausgabe des steirische herbst dieses Jahr tatsächlich schon im Sommer: Ein Prolog zum Festival beschäftigt sich bereits von 1. Juli bis 1. August mit dem Angriffskrieg Russlands in der Ukraine – dessen Relevanz und Nähe nun nicht mehr ignoriert werden können. In der Sonderausstellung "Ein Krieg in der Ferne. Prolog." Die umkämpfte Ukraine in Videokunst und Film präsentiert der steirische herbst historische und zeitgenössische Videokunst und Filme ukrainischer Künstlerinnen und Künstler zu diesem Krieg in der Neuen Galerie Graz, kuratiert von Mirela Baciak und David Riff.

Die umkämpfte Ukraine in Videokunst und Film: Der steirische Herbst startet bereits im Sommer mit einem Prolog in der Neuen Galerie Graz.

Spuren ignorierter Kriege

Herzstück des Festivals im Herbst ist eine Gruppenausstellung in beiden Flügeln des ersten Stocks der Neuen Galerie Graz, für die der historische Eingang in der Neutorgasse wieder geöffnet wird. Das Festivalteam hat zu weniger bekannten und vergessenen Werken ihrer Sammlung von Kunst aus dem 19. und 20. Jahrhundert recherchiert. Manche Arbeiten scheinen auf den ersten Blick arglos, andere sind verstörend politisch. Sie werden zeitgenössischen Kunstprojekten gegenübergestellt, von denen viele neu in Auftrag gegeben wurden. Die Ausstellung läuft bis 12. Februar 2023.

Im Forum Stadtpark präsentiert der steirische herbst eine Ausstellung zum Filmemacher Harun Farocki, die sich gegen die Kriege des 20. und 21. Jahrhunderts richtet. Sie enthält auch weniger bekannte Werke und wird sowohl von Diskussionen und Gesprächen als auch dem herbstkabarett begleitet, das heuer mit Verena Dengler, eSeL (Lorenz Seidler) und Les Trucs seinen Auftakt feiert.

Am 22. September eröffnet das jährlich stattfindende interdisziplinäre Festival für zeitgenössische Kunst.

Parallelprogramm

Ein vielfältiges Programm von rund 20 Institutionen und Kunstschaffenden in Graz und der Steiermark ergänzt den steirischen herbst ’22. Wie jedes Jahr finden sich neben bekannten Namen auch neue Kollaborationen auf der Liste. Zu den Projekten außerhalb von Graz werden Bustouren angeboten.

Alle Infos zum Programm unter www.steirischerherbst.at.

