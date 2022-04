Die Jubiläumsausgabe des Festivals des Österreichischen Films ist mit der gestrigen Verleihung der Großen Diagonale-Preise zu einem krönenden Abschluss gekommen.

GRAZ. Die 25. Diagonale in Graz würde ein schönes und geselliges Festival werden, kündigten die Intendanten Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber vor der Festivalwoche an und sie sollten recht behalten: Dank Corona-spezifischen Vorkehrungen konnte die Diagonale'22 fast in gewohnter Form vonstattengehen – die gestrige Preisverleihung ließ an Festlichkeit nichts zu wünschen übrig.

Diagonale-Intendanten Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber mit Preisträgerin Anna Spanlang.

Bester Spielfilm ist "Rimini"



Im Rahmen der festlichen Veranstaltung, die gestern (10. April) im Orpheum Graz über die Bühne ging, wurden Österreichs höchstdotierte Filmpreise – allen voran die mit je 19.000 Euro dotierten Großen Diagonale-Preise des Landes Steiermark für den besten Kinospielfilm und den besten Kinodokumentarfilm des Festivals, sowie der Diagonale-Preis für innovatives Kino der Stadt Graz vergeben. Insgesamt wurden bei der Preisverleihung 17 Filmpreise vergeben.

Ausgezeichnet als bester österreichischer Spielfilm der Diagonale’22 wurde "Rimini" der österreichischen Filmlegende Ulrich Seidl. „Für einen Film, der uns nicht vergessen lässt, dass großes Kino mit dem Leben zu tun hat (dem eigenen), während es von anderem träumt", begründete die aus Leena Koppe, Heike Parplies und Barbara Wurm bestehende Spielfilmjury ihre Entscheidung.

Ausgezeichnet als bester österreichischer Spielfilm der Diagonale’22 wurde "Rimini"von Ulrich Seidl.

Dokumentarfilm und Innovatives Kino

Der Große Diagonale-Preis in der Kategorie Dokumentarfilm ging an Sabine Derflinger für "Alice Schwarzer" – laut Fachjury "für den Mut, einen umstrittenen Stoff beim Namen zu nennen." Für die Regisseurin ist dies bereits die zweite Auszeichnung in einer Hauptkategorie der Diagonale.

Den Diagonale-Preis Innovatives Kino der Stadt Graz hat das Freundschaftsportät "Cereal/ Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria" von Anna Spanlang für sich gewinnen können.

"Alte Hasen" und neue Gesichter

Die Diagonale-Schauspielpreise für einen bemerkenswerten Auftritt in einem Wettbewerbsfilm der Diagonale’22 wurden gestern an die Überraschungssiegerin Julia Windischbauer für ihre Rolle in "Para:dies", sowie an den Kult-Mime der Österreichischen Filmszene Georg Friedrich für "Große Freiheit" vergeben.

Als beste Schauspielerin wurde die Oberösterreicherin Julia Windischbauer ausgezeichnet.

„Leichtfüßig, uneitel und voller Vertrauen in den Blick der Kamera spielt sie eine Frau, die liebt, zweifelt, kämpft, feiert, sich fallen lässt, sich entzieht. All das mit einer großen Selbstverständlichkeit und einem unangestrengten Stolz“, befand die Schauspieljury über die Darstellung der „bereits jetzt unverwechselbaren“ Windischbauer. Für "Große Freiheit" habe sich Friedrich als „eines der wichtigsten und prägnantesten Gesichter des österreichischen Films“ wiederum aus der Comfort Zone gewagt, so die Jury.

Franz-Grabner-Preis für "Weiyena"

Neben den Großen Diagonale-Preisen wurde im Rahmen der Filmfestspiele auch der mit je 5.000 Euro dotierte Franz-Grabner-Preis in den Kategorien Kinodokumentarfilm und Fernsehdokumentarfilm verliehen. Der Festakt fand bereits am Donnerstag (7. April) im Hotel Wiesler statt. Prämiert wird bei diesem Preis jährlich ein im ethischen und moralischen Sinne verantwortungsvoller und glaubwürdiger Umgang der Filmschaffenden mit ihrem Medium.

Weina Zhao und Judith Benedikt erhielten den Franz-Grabner-Preis 2022 für ihren Kinodokumentarfilm "Weiyena".

Mit ihrem Kinodokumentarfilm "Weiyena – Ein Heimatfilm" gingen Weina Zhao und Judith Benedikt als Sieger hervor. "Ein intimes transgenerationales Porträt mit Blick auf Migrationsgeschichte, auf Lebensrealitäten in China, während und nach der Diktatur", lobte die internationale Jury den Gewinnerfilm.