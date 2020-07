Bundesheer unterstützt bei „Contact Tracing“

Insgesamt 38 Soldatinnen und Soldaten des Österreichischen Bundesheeres stehen seit Montag im Corona-Einsatz in der Steiermark. Die Soldaten unterstützen dabei die Bezirksverwaltungsbehörden des Bundeslandes Steiermark und das Magistrat Graz. Ihre Aufgabe ist es, bei der Durchführung von Erhebungen über das Auftreten der Krankheit im Verdachtsfall- und Kontaktpersonenmanagement („Contact Tracing“) personell zu unterstützen. Der Einsatz wird unbestimmte Zeit andauern.

Lage stabil halten

„Damit die Lage in der Steiermark weiterhin so stabil bleibt und Hot Spots rasch eingedämmt werden können, müssen wir die Rahmenbedingungen für ein effizientes Kontaktpersonenmanagement schaffen. Ich danke dem Bundesheer, dass es uns dabei mit Soldatinnen und Soldaten unterstützt. Das ist eine wichtige Entlastung für unsere Gesundheitsbehörden in den Bezirken“, so Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer.

„Aufgrund der vermehrten Anrufe beim Gesundheitstelefon 1450 und der damit einhergehenden erhöhten Anzahl an Verdachtsfällen, werden mehr Testungen benötigt. Um Verzögerungen zu vermeiden, wurden die Abnahmekapazitäten erhöht und bereits Drive-in-Stationen in Seiersberg, Judenburg und Liezen eingerichtet. Dank der Unterstützung durch das Österreichische Bundesheer ist es auch bei steigenden Fallzahlen möglich, dass das Kontaktpersonenmanagement weiterhin effektiv betrieben werden kann“, sagt Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß.

Die eingesetzten Soldaten arbeiten in drei Schichten zu je 12 Personen. Vor dem Einsatz wurden die Soldaten des Militärkommandos Steiermark und der Militärpolizei durch die zuständigen Behörden über den Ablauf geschult. Die Ermittlungen für die Durchführung des sogenannten „Contact Tracing“ erfolgen größtenteils über telefonische Erhebungen. Das dafür eigens eingerichtete Call-Center befindet sich in den Räumlichkeiten der steirischen Landesverwaltungsakademie in Graz-Straßgang und ist und von Montag bis Sonntag, voraussichtlich in der Zeit von 8 bis 18 Uhr besetzt.

Aufgabe der Soldaten ist es, mit positiv getesteten Covid-19-Patienten via Anruf Kontakt aufzunehmen und mit gezielten Fragen den gesundheitlichen Zustand sowie Bewegungsprofil festzustellen. Im Rahmen dieser Umgebungsuntersuchung werden Personen, die Kontakt zu einem Erkrankten (oder zu einem infektiösen Verdachtsfall) hatten und infiziert sein könnten dokumentiert.

Schulung im "Contact Tracing"

Die eingesetzten Soldatinnen und Soldaten arbeiten in drei Schichten zu je zwölf Personen. Vor dem Einsatz wurden die Soldaten des Militärkommandos Steiermark und der Militärpolizei durch die zuständigen Behörden über den Ablauf geschult. Die Ermittlungen für die Durchführung des sogenannten „Contact Tracing“ erfolgen größtenteils über telefonische Erhebungen. Dabei gilt es mit positiv getesteten Covid-19-Patienten via Anruf Kontakt aufzunehmen und mit gezielten Fragen den gesundheitlichen Zustand sowie Bewegungsprofil festzustellen. Im Rahmen dieser Umgebungsuntersuchung werden Personen, die Kontakt zu einem Erkrankten (oder zu einem infektiösen Verdachtsfall) hatten und infiziert sein könnten, dokumentiert.