Ob bei verheerenden Gewittern in Graz-Umgebung, bei einem Konzert-Highlight im Mürztal, beim Elfmeterschießen in Liezen oder beim Kornspitz-Backen in Leibnitz: MeinBezirk.at war für dich mit der Kamera quer durch die Steiermark unterwegs.

STEIERMARK. Meist geklickt, gern gesehen – wir haben wieder die beliebtesten Videos der Steirerinnen und Steirer aus der vergangenen Woche für dich aufgelistet.

Nach der Hitze kam der Hagel

Obwohl der kalendarische Sommer erst am 21. Juni begann, begleiteten uns in den Tagen davor bereits sommerliche bis heiße Temperaturen. Diese wurden dann allerdings von heftigen Gewittern und Hagel unterbrochen. Besonders der Raum Graz-Umgebung und die Weststeiermark waren von den Unwettern betroffen:

Nach der Hitze kam der zerstörerische Hagel

Viel "Hoamatgfühl" beim Brunnalm-Open Air

Ein erfreuliches Ereignis ging hingegen in St. Barbara über die Bühne – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn nach langem Warten konnte das Konzert mit den Seern endlich stattfinden – mit Hits aus über 20 Jahren Musikgeschichte der erfolgreichsten Mundartband Österreichs.

Alm-Open-Air ging "über'n Berg"

Vom Kornspitz bis zur Sachertorte

Die Bäckerei Hubmann im Bezirk Leibnitz übersiedelte im Mai von Großklein in die neuen Räumlichkeiten nach Arnfels. Im Zuge einer Baureportage warf MeinBezirk.at schon jetzt einen Blick in die neuen Räumlichkeiten – und natürlich auch in die Backstube:

Fußball-Krimi in Liezen

Der SC Liezen bleibt im 14. Jahr hintereinander in der Landesliga. Zum dritten Mal in Folge schaffte man den Klassenerhalt über die Relegation. Das Spiel gegen die KSV Amateure war an Dramatik kaum zu überbieten – es ging bis ins Elferschießen. Das Video vom entscheidenden Elfmeter siehst du hier:

Lebendtiertransporte und Verkehrssituation

Wie schon in der vergangenen Woche bewegte auch dieser Tage das Video vom Lokalaugenschein in Spielfeld zum Thema "Lebendtiertransporte" die Steiermark. Und auch die Verkehrssituation in der Leobener Moserhofstraße steht nach wie vor im Blickpunkt:

Hier findest du die beiden Videos dazu:

