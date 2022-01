Eine Reihe an neuen Corona-Regeln und die bevorstehende Impfpflicht, Erinnerungen an den Holocaust, ein Unfall am Bahnübergang und der Bio-Fuchs beschäftigen das Land.

STEIERMARK. Neue Corona-Höchstwerte halten die Behörden auf Trab: Die Kontaktverfolgung wurde eingestellt, das bringt aber keine Entlastung in den Bezirken. Zudem lauert Manipulationsgefahr beim Freitesten und viele Impfzertifikate verlieren ihre Gültigkeit.

"Manipulationsgefahr ist sehr gering"

Am internationalen Gedenktag für die Opfer des Holocaust zeigt auch die Steiermark ihre starke Gedenk-Kultur. Veranstaltungen und Aktionen ziehen sich durch das ganze Land.

Erinnerungskultur in der Steiermark

Der Verein "Große schützen Kleine" hat wichtige Erkenntnisse aus einer neuen Studie gewonnen und will damit Gefahren für Kinder und Jugendliche entschärfen.

Verkehr und Schipiste als größte Gefahrenquellen

Ein Rekordbudget von rund 80 Millionen Euro stehen heuer in der Steiermark für Straßensanierungen zur Verfügung. Wir haben uns in den Regionen umgeschaut - diesmal in der Südweststeiermark.

Diese Straßenprojekte sind in der Südweststeiermark geplant

Auf einem unbeschränkten Bahnübergang in Aich im Ennstal ist es zu einer Kollision eines Zuges mit einem Transporter gekommen. Die Einsatzkräfte waren sofort zur Stelle.

Transporter kollidierte in Aich mit Personenzug

Zum Abschluss wird es tierisch: Die Sieger des Innovationspreises "Bio-Fuchs" kommen diesmal aus der Steiermark. Gratulation!

Die besten Bio-Füchse kommen aus der Steiermark