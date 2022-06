Werktag Nummer vier bringt tiefe Einblicke ins Gestüt Piber, jede Menge oststeirische Lebensqualität, Bahnhöfe der Zukunft und heißes Motoröl in Italien. Herz – was willst du mehr? Eventuell den Freitag.

STEIERMARK. Der Donnerstag in der Steiermark bringt u.a. die Erkenntnis mit sich, dass Menschen mit speziellen Bedürfnissen extrem unter den gesellschaftlichen Krisen leiden und es im Bundesgestüt Piber bald hoch hinaus geht. Vom erprobten Ernstfall in St. Georgen ob Judenburg führt unsere Tagesreise weiter durch die oststeirischen "Lebensorte" und zeigt auch auf, dass "Landleben rockt". Im Südwesten war großes Eröffnungskino bei drei schmucken Bahnhöfen angesagt – eine sizilianische Lehrlings-Reise gönnte sich die Köflacherin Sabrina Hohl. Ob ihr dabei so heiß wurde wie uns heute in der Steiermark? Lest selbst...

Menschen mit Behinderung sind stärker von Krisen betroffen

Bundesgestüt Piber bekommt demnächst einen Kletterpark

Rettungs-und Feuerwehrübung in St. Georgen ob Judenburg

Wenigzell, Strallegg und Fischbach wurden ausgezeichnet

Wo Landleben "rockt"

Großer Bahnhof an drei Standorten im Bezirk

Die "Sizilianische Reise" von Sabrina Hohl