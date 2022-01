Gemischte Reaktionen auf neue Corona-Regeln, viele Geisterfahrer in der Steiermark, die Polizei-Bilanz zum Nightrace und eine spezielle Vorschau auf den internationalen Lego-Tag.

STEIERMARK. Kommende Woche endet der Lockdown für Ungeimpfte - die 2G-Regel bleibt aber bestehen. Die steirischen Reaktionen auf diesen Kompromiss reichen von skeptisch bis kritisch.

Gastro-Obmann: "Entbehrt jeglicher Logik"

In der jährlichen Geisterfahrer-Statistik von Ö3 ziehen sich diesmal gleich zwei Hotspots quer durch die Steiermark. Auf der Murtal-Schnellstraße (S 36) und der Semmering-Schnellstraße (S 6) gibt es besonders viele Fälle.

Höchste Geisterfahrer-Dichte auf der S 36

Nach dem spektakulären Nightrace in Schladming schwingt auch die Polizei ab und zieht Bilanz: die Rede ist von einem relativ ruhigen Abend mit vielen Corona-Kontrollen und einigen Verstößen.

Ruhiges 25. Nachtslalom-Jubiläum

Die Gesundheit der Jugendlichen steht derzeit speziell im Fokus. Im Rahmen von "Xund und Du" gibt es neue Fördermöglichkeiten für Jugendprojekte.

Finanzspritze für die Gesundheit der Jugendlichen

Am 27. Jänner findet der Internationale Gedenktag an die Opfer des Holocaust statt - selbstverständlich gibt es auch in der Steiermark verschiedene Aktionen.

"Viele vergessen, dass es Menschen waren"

Noch ein Blick voraus: Am 28. Jänner ist der internationale Lego-Tag. Bei Josef Friedl in der Südsteiermark bleibt jetzt schon kein Stein auf dem anderen ...

Südsteirischer Sammler zeigt seine Baustein-Schätze (+Video)