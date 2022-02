Steirische Innovationen bei Olympia, der Ausbau der Infrastruktur und feinfühlige Murmeltiere - all das und noch mehr hat die Steirer:innen heute beschäftigt.

STEIERMARK. In den heimischen Tourismusbetrieben fehlen vielerorts kompetente Köch:innen sowie Service- und Hilfskräfte. Doch wer will im Tourismus arbeiten? Dieser Frage widmet sich eine heute veröffentlichte Studie.

Jobs im Tourismus und der Pflege nicht attraktiv genug

Am Freitag werden in Peking die Olympischen Winterspiele eröffnet und auch der Voestalpine-Konzern mischt mit – und zwar bei den Wintersportgeräten. Das Material für Skikanten und Eislaufschuhkufen und Co. stammt aus der Obersteiermark.

Obersteirischer Stahl ist medaillenverdächtig

Auch in der Südweststeiermark soll es bald schneller gehen: Mit dem Ausbau flächiger FTTH-Glasfasernetze wird die notwendige digitale Grundversorgung für Haushalte und Betriebe sichergestellt.

Glasfaser hält in der Südweststeiermark Einzug

Mit einer nächtlichen Aktion will die Sozialistische Jugend Steiermark auf den bereits dritten Femizid in diesem Jahr aufmerksam machen.

Sozialistische Jugend Steiermark setzt nächtliches Zeichen

Ebenfalls um einen Mord, und zwar in der Waldheimat Krieglach, dreht sich der neue Krimi von Roseggerbund-Obmann Franz Preitler.

Rosegger schon wieder in Mordfall verwickelt

Die Krise als Chance genutzt haben 744 Steirer:innen, die im vergangenen Jahr erfolgreich zur Meister- oder Befähigungsprüfung angetreten sind.

Coronakrise führt zu mehr Meisterprüfungen

Und zu guter Letzt grüßt das Murmeltier: MeinBezirk.at hat am heutigen Murmeltiertag bei Andreas Hollinger vom Nationalpark Gesäuse nachgefragt, ob die Tiere tatsächlich das Wetter vorhersagen können.

Sind Murmeltiere wirklich Wetterpropheten?