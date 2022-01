Coronabedingt geschlossene Schulen, mehrere Festnahmen aufgrund von Suchtgifthandel und der schnellste Läufer des Landes bewegen die Steirer:innen heute.



STEIERMARK. Markus Hartinger ist aktuell der schnellste steirische Läufer in gleich vier unterschiedlichen Disziplinen. Kurz vor dem Saisonstart verrät er im Interview, dass er noch lange nicht genug hat.

Markus Hartinger: Der schnellste Mann der Steiermark

Ausdauer beweisen müssen auch 100 Langzeitarbeitslose, die ab morgen in sozialen Einrichtungen in der ganzen Steiermark aushelfen.

100 Langzeitarbeitslose unterstützen in Pflege- und Sozialeinrichtungen

55 bestätigte Coronafälle und 45 Verdachtsfälle waren den Behörden zu viel. Die Türen des Kapfenberger Gymnasiums bleiben bis 4. Februar geschlossen.

Kapfenberger Gymnasium bleibt zu

Zahlenglück am schönsten Tag des Lebens: Der 02.02.2022 und der 22.02.2022 locken Heiratswillige in Scharen auf die Standesämter - wie hier am Beispiel Deutschlandsberg.

Im Februar läuten quer durch Deutschlandsberg die Hochzeitsglocken

Sieben Männer sollen in Graz, Graz-Umgebung und Leibnitz Suchtmittel im Wert von über 700.000 Euro verkauft haben. Nun folgten Hausdurchsuchungen und Einlieferungen in die Justizanstalt Graz-Jakomini.

Mehrere Festnahmen wegen illegalem Suchtgifthandel

Außerdem ist heute in weiten Teilen der Steiermark der Winter mit massiven Schneefällen zurückgekehrt. ÖAMTC und Asfinag richten einen Appell an alle Verkehrsteilnehmer:innen, nur mit Winterausrüstung unterwegs zu sein.

Massive Schneefälle in der Obersteiermark zu erwarten