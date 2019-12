Sportlich, unterhaltsam und unternehmerisch: Das ist das Finale eines vielfältigen Jahres. Die WOCHE als Zeitung kennt und liest man. Die WOCHE als Erlebnis, das gibt es bei den unzähligen Veranstaltungen, die quer durch alle Regionen und Saisonen stattfinden.

Von klirrend kalt bis glühend heiß, von sportlich aktiv bis kulinarisch köstlich, auf jeden Fall aber immer regional. Unzählige Events hat die WOCHE auch 2019 wieder auf die Beine gestellt.

Gestartet wurde das Jahr gleich mit einem der begehrtesten Familienfeste, und zwar mitten im Schnee auf der Teichalm. Dem Spaß waren mit der richtigen Ausrüstung und Stimmung keine Grenzen gesetzt. Für Familien sind die Familienfeste längst ein Fixpunkt im Kalender. Als Überraschung wird es im nächsten Jahr zwei neue Familienfeste geben.

Sportlich rekordverdächtig und regional unschlagbar

Ebenso ein Pflichttermin, in dem Fall für alle Läufer, war natürlich der E-Businessmarathon als eines der größten Laufspektakel in der Steiermark. Rund 6.000 Sportbegeisterte haben die Strecke am Schwarzl-Freizeitzentrum zum Beben gebracht. Bereits in die dritte Runde ging der von der WOCHE ausgerufene Regionalitätspreis: Dieser schafft die perfekte Bühne für all jene Unternehmen, die ihr Umfeld und ihre Region durch ihre Kreativität und die Schaffung von Arbeitsplätzen stärken.

14 Preisträger quer durch die Steiermark wurden auch heuer bei einer großen Gala vor den Vorhang geholt. Alle Rekorde wurden bei der WOCHE-WeinChallenge 2019 mit der Einreichung von insgesamt 746 Weinen gebrochen und Kinofans kamen beim Sommerkino durch die steirischen Bezirke auf ihre Kosten.

Nach dem Rückblick kommt der Ausblick

So fix wie die Tatsache, dass die WOCHE die Leserschaft Woche für Woche mit den aktuellsten und nahe liegenden Geschichten aus der Region versorgt, so fix und vor allem voll ist auch der WOCHE-Veranstaltungskalender für 2020: Den Auftakt für alle aktiven und actionbegeisterten Familien liefert das Familienfest im Schnee am 9. Februar auf der Teichalm. Sportlich geht es dann Ende März beim Sorger Halbmarathon weiter, mit dem die WOCHE ins Laufjahr startet und hoffentlich auf viele Mitläufer hoffen darf. Ende April steht das nächste Familienfest, diesmal im Grazer Stadtpark, am Programm. Vier weitere folgen bis zum Herbst.

Einen runden Geburtstag feiert der legendäre E-Businessmarathon rund um den Schwarzlsee im Süden von Graz: Am 14. Mai 2020 werden hier alle steirischen Unternehmen mit laufbegeisterten Mitarbeitern zum 20-Jahr-Jubiläum geladen. Die Wein-Challenge wird die Top-Winzer im Juni wieder in den Mittelpunkt rücken und zum vierten Mal wird ab August zur Teilnahme am großen Regionalitätspreis aufgerufen. Es wird ein starkes WOCHE-Jahr 2020!