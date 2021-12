Das regelmäßige Update zur Corona-Lage in der Steiermark: Hier berichten wir über Infizierte, Impfquoten und Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie.

Erster steirischer Omikron-Fall bestätigt

Am Diagnostik- und Forschungsinstitut für Hygiene, Mikrobiologie und Umweltmedizin der Med Uni Graz wurde der erste Fall einer Omikron-Variante in der Steiermark durch eine molekularbiologische Untersuchung bestätigt. Das neue Verfahren wurde an der Med Uni Graz entwickelt, etabliert und durchgeführt.

Die Probe stammt von einem ambulanten Patienten aus der Oststeiermark. Im Gegensatz zum bisherigen Prozedere, bei dem Labore aus der Steiermark bei Verdachtsfällen, Proben zur Sequenzierung an die AGES in Wien schicken, wurde das Verfahren nun direkt am Hygiene-Institut der Med Uni Graz durchgeführt.

„Da wir mit unserem Verfahren gezielt nur die Abschnitte des Virus-Erbgutes untersuchen, die für den Nachweis der relevanten Mutationen von Virus-Varianten benötigt werden, konnte die Zeit vom Start der Sequenzierung bis zum Ergebnis deutlich reduziert werden.“, Dr. Gabriel Wagner-Lichtenegger.

Über 10.000 Kinder unter 12 Jahren erstgeimpft



Im Rahmen der freien Impfaktion des Landes konnten am Sonntag 652 Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren an den Impfstraßen Graz, Premstätten, Bruck, Judenburg, Hartberg und Leoben geimpft werden. Das nächste freie Impfen für Fünf- bis Elfjährige findet am 26. Dezember an den Impfstraßen Graz, Premstätten, Bruck, Judenburg, Hartberg und Leoben statt. Insgesamt wurden seit Anfang Dezember 2021 bereits 10.153 Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren mit einer Impfung versehen.

In der Steiermark wurden in der Kalenderwoche 50 von Samstag bis Samstag gemeinsam mit den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten insgesamt 112.500 Impfungen gesetzt, 84.039 davon waren Drittimpfungen und 10.549 Erstimpfungen.

Impfen schützt: Der Impfbus ist eine der zahlreichen Maßnahmen, die das Land Steiermark zur Bekämpfung der Pandemie setzt.

Zwei weitere Omikron-Verdachtsfälle in der Steiermark



Bei zwei Personen aus dem Bezirk Leibnitz, die gestern positiv getestet wurden, besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass die neue Virusvariante Omikron vorliegen könnte. Die beiden infizierten Personen sind am 10. Dezember aus der Südafrikanischen Republik heimgekehrt. Die Bezirkshauptmannschaft Leibnitz hat die infizierten Personen und ihre Kontaktpersonen abgesondert.

Beim ersten Omikron-Verdachtsfall der Steiermark ist das Sequenzierungs-Ergebnis weiter ausstehend. Es liegen derzeit aber bereits die PCR-Testergebnisse aller Kontaktpersonen des Infizierten vor: Die Testergebnisse sind alle negativ.

Öffnungszeiten der Teststraßen während der Weihnachtsfeiertage



Die Teststraßen sind auch über Weihnachten und Silvester täglich zu folgenden Zeiten geöffnet:

Freitag, 24.12.2021 : 8 bis 14 Uhr geöffnet, Abgabe bis 9 Uhr

: 8 bis 14 Uhr geöffnet, Abgabe bis 9 Uhr Samstag, 25.12.2021: 8 bis 14 Uhr geöffnet, Abgabe bis 11 Uhr

8 bis 14 Uhr geöffnet, Abgabe bis 11 Uhr Sonntag, 26.12.2021: 8 bis 12 Uhr geöffnet, Abgabe bis 11 Uhr

8 bis 12 Uhr geöffnet, Abgabe bis 11 Uhr Freitag, 31.12.2021: 8 bis 14 Uhr geöffnet, Abgabe bis 9 Uhr

8 bis 14 Uhr geöffnet, Abgabe bis 9 Uhr Samstag, 1.1.2022: 8 bis 14 Uhr geöffnet, Abgabe bis 11 Uhr

8 bis 14 Uhr geöffnet, Abgabe bis 11 Uhr Donnerstag, 6.1.2022: 8 bis 14 Uhr geöffnet, Abgabe bis 11 Uhr

Damit die PCR-Gurgeltests noch am selben Tag abgeholt werden können, müssen sie an den Feiertagen jeweils bis spätestens zu den oben genannten Uhrzeiten abgegeben werden. Die Liste der Abgabemöglichkeiten (Outdoor-Abgabeboxen) findest du hier.

Das neue Zentrum für Molekulare Diagnostik in Graz beschäftigt rund 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Flächendeckendes Mutationsscreening in der Steiermark

In der Steiermark wird das Mutationsscreening ab Dienstagauf die Virusvariante „Omikron″ ausgedehnt. Dies gilt auch für die PCR-Testangebote seitens des Landes, also sind die PCR-Tests an den Teststraßen und die PCR-Gurgeltests für die Heimanwendung. Diese werden ab sofort direkt im Labor nach Vorliegen eines positiven Testergebnisses zusätzlich auch auf die Omikronvariante untersucht.

Die positiven PCR-Apothekentestabstriche werden außerdem automatisch an die AGES übermittelt. Das bedeutet, dass in der Steiermark ein nahezu flächendeckendes Mutationsscreening zum Zweck der Identifizierung der Omikronvariante stattfindet.

„Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Omikronvariante auch in der Steiermark verbreitet sein wird. Die flächendeckende Mutationsanalyse ist ein gutes Instrument dem Virus ‚auf der Spur‘ zu sein." (Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß)

Omikron-Fall in Graz-Umgebung

Lange hat man davor gezittert, jetzt ist es leider Realität geworden: Die gefürchtete Omikron-Variante ist auch in der Steiermark angekommen. Bei einer am Wochenende PCR-positiv getesteten Person aus dem Bezirk Graz-Umgebung erhärtet sich eben dieser Verdacht: Die Person ist erst kürzlich aus dem südlichen Afrika zurückgekehrt, daher, so das Land Steiermark, gibt es eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass es sich um die Virusmutation handeln könnte.

Die PCR-Probe wurde vom Labor zur Sequenzierung an die Gesundheitsbehörde AGES übermittelt. Die Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung hat die infizierte Person und ihre Kontaktpersonen abgesondert. Derzeit liegen zum Glück keine Hinweise vor, dass es Betroffene außerhalb des familiären Umfelds gibt.

„Zentrum für Molekulare Diagnostik″ eröffnet

„Das neue Labor in Graz steigert unsere Testkapazität nochmals enorm, da an diesem Standort über 100.000 PCR-Gurgeltests pro Woche ausgewertet werden können. Mein großer Appell richtet sich an die Steirerinnen und Steirer, von dieser Möglichkeit auch Gebrauch zu machen″, unterstreicht Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß.

Mit den PCR-Gurgeltests könne man das Sicherheitsnetz in der Steiermark noch enger spannen, so LR Bogner-Strauß weiter, da Infektionen bereits in einem sehr frühen Stadium erkannt werden können.

Persönliche Kontakte auf das Allernötigste beschränken - mit dieser Bitte wendet sich die steirische Landesspitze an alle Steirerinnen und Steirer.

Rund 2000 Impfzertifikate ausgelaufen

Aufgrund der Verkürzung der Gültigkeit der Zertifikate im Grünen Pass auf 270 Tage nach der Zweitimpfung sind seit Montag (06.12.) auch in der Steiermark Impfzertifikate ausgelaufen. Betroffen sind etwa 2.000 Personen, die bereits vor dem 11. März 2021 ihre zweite Impfung und danach keine Auffrischungsimpfung mehr erhalten haben. Ausgenommen von der Verkürzung der Gültigkeit auf 270 Tage sind Personen, die genesen und zumindest einmal geimpft sind, da bei diesen die Schutzwirkung in der Regel länger anhält.

Erstmals Kinder unter 12 Jahren geimpft

Es war eine Premiere in der Steiermark: An den Impfstraßen in Leoben, Graz und Premstätten wurden am Samstag und am Sonntag erstmals 5- bis 12-jährige Kinder gegen Corona geimpft. Die neue Möglichkeit wurde sehr gut angenommen, an den ersten beiden Tagen erhielten insgesamt 1.076 Kinder den ersten Stich, es wurden praktisch alle angemeldeten Termine eingehalten.

Die Anmeldung zu den Impfterminen für Kinder ist über die Impfplattform des Landes unter "Steiermark impft" möglich.

Verdreifachung der Impfungen im November

Im November wurden in der Steiermark 269.124 Impfungen verabreicht. Im Vergleich mit dem Monat Oktober konnte damit eine Verdreifachung an verabreichten Impfungen erreicht werden. Die Erst- und Zweitimpfungen konnten um das Zweieinhalbfache gesteigert werden, die Drittimpfungen konnten vervierfacht werden.

69,5% der Steirerinnen und Steirer verfügen über ein gültiges Impfzertifikat.

Trennung von Test- und Impfstraßen

Insbesondere durch die 3G-Regelung am Arbeitsplatz und die stark gestiegene Testnachfrage sowie durch die Notwendigkeit, die dritten Impfungen in einer viel kürzeren Zeit als ursprünglich geplant vorzunehmen, kam es vielfach zu langen Warteschlagen bei den Impf- und Teststraßen. Um ein schnelleres Vorankommen zu gewährleisten, werden Test- und Impfstraßen in der Steiermark ab sofort räumlich getrennt.

Beschränkungen bei Gurgeltests

Die Auswertung der zahlreichen, abgegebenen PCR-Gurgeltests stellt nach wie vor eine Herausforderung dar. Daher gibt es in der Steiermark ab 1. Dezember eine Änderung: Künftig wird es eine zehntägige Sperre für bereits positiv getestete Personen geben. Das bedeutet, dass Personen, die bereits wissen, dass sie an COVID-19 erkrankt sind, nicht mehr täglich ihre Infektiosität überprüfen können.

Teststraßen öffnen sonntags

Um die beiden stärksten Testtage Samstag und Montag zu entlasten, werden alle steirischen Teststraßen ihre Türen ab sofort auch an Sonntagen von 8 bis 12 Uhr öffnen. Dadurch soll garantiert werden, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Montag einen gültigen 3G-Nachweis am Arbeitsplatz vorweisen können.

EMA empfiehlt Kinderimpfung

Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hat am Donnerstag eine richtungsweisende Entscheidung gefällt und zwar die Zulassung des Impfstoffs von Biontech/Pfizer für Kinder ab fünfJahren. "Die Kinderimpfung ist sicher", verkündet Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein im Rahmen einer Pressekonferenz und erklärt, man habe bereits 258.000 Dosen Kinderimpfstoff für Österreich bestellt. Erste Vorkehrungen für die Impfung in den Bundesländern werden bereits getroffen - so auch in der Steiermark.

"Ich möchte Sie ersuchen, der Wissenschaft Vertrauen zu schenken und sich bei den Ärztinnen und Ärzten zu informieren. Wenn Sie die Vor- und Nachteile der Impfung ihrer Kinder klar abstecken, werden Sie erkennen, dass der Nutzen um ein Vielfaches größer ist, als das Risiko", sagt Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner Strauß.

Mehr zum Risiko einer Corona-Infektion bei Kindern.

Noch 51 freie Betten für Covid-Patient:innen gibt es auf den steirischen Intensivstationen.

5.350 Steirerinnen und Steirer aktiv infiziert

Aktuell sind insgesamt 5.350 Menschen (19.12., 23:59) aktiv mit dem Coronavirus infiziert. 267 Neuinfizierte kamen in den letzten 24 Stunden dazu. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in der Steiermark bei 195 (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner). Die Zahl der Menschen auf den Intensivstationen ist weiterhin hoch, derzeit sind 63 Betten mit Corona-Patientinnen und Patienten belegt. 51 Betten stehen aktuell noch für weitere Corona-Fälle zur Verfügung. Seit Beginn der Pandemie sind in der Steiermark 2.439 Menschen in Zusammenhang mit Corona verstorben.

Regionale Hotspots

Neben Graz (1.140) und Graz-Umgebung (740) weisen Weiz (437) und Bruck-Mürzzuschlag (400) die meisten aktiven Infektionen auf. Die 7-Tage-Inzidenz ist aktuell in Voitsberg mit 300,3 am höchsten.

69,5% der steirischen Bevölkerung geimpft

909.346 Steirerinnen und Steirer sind zumindest einmal geimpft, 843.736 Menschen haben bereits zwei Impfungen, den dritten Stich haben aktuell 434.941 Menschen erhalten. 69,5% (in absoluten Zahlen 867.340) der steirischen Bevölkerung hat somit ein gültiges Impfzertifikat.

Während die Immunisierung bei den älteren Bevölkerungsgruppen sehr hoch ist - über 90 Prozent bei den Menschen, die älter sind als 75, gibt es bei Kindern und Jugendlichen noch Luft nach oben. Bei den 0 bis 12-Jährigen sind 2 Prozent, bei den 12- bis 24-Jährigen bereits 65,1 Prozent geschützt.