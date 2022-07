Gesundheitsvorsorge im öffentlichen Dienst – das Land Steiermark hat für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Straßenerhaltungsdienstes (STED) ein Pilotprojekt zur Hautkrebsvorsorge gestartet.

STEIERMARK. Wahrlich kein leichtes Los, wenn man in der täglichen Arbeit der Hitze und prallen Sonne ausgesetzt ist. Das Land Steiermark hat für das Team vom Straßenerhaltungsdienst(STED) ein neues Pilotprojekt zur Hautkrebsvorsorge gestartet.

Erster Schritt mit 100 Lizenzen

In einem ersten Schritt wurden von der Fachabteilung Straßenerhaltungsdienst 100 Lizenzen der SkinScreener-App der Medaia GmbH angekauft. Die Landespersonalvertretung unterstützt das Projekt und die Dienststellen-Personalvertretungen kümmern sich darum, dass die Pilot-Lizenzen in der ganzen Steiermark verteilt werden. Zielgruppe sind Personen, die im Außendienst arbeiten, eventuell betreffend Hautkrebs vielleicht auch schon vorbelastet sind bzw. Interesse haben, an diesem Pilotprojekt teilzunehmen.

Regelmäßig auf die Haut schauen

Mit der App am Smartphone kann man eine beliebige Anzahl an Fotos von Hautveränderungen machen und diese ganz einfach über die App auf das Hautkrebsrisiko prüfen lassen. Empfohlen wird eine monatliche Beobachtung der Hautoberfläche .

Und so geht es weiter

Jene 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die App vom Dienstgeber bereitgestellt bekommen, sollen in weiterer Folge an einer internen Umfrage teilnehmen, bei der die Erfahrungen und die Verwendungshäufigkeit abgefragt werden sollen. Auf die Resultate basierend wird dann über eine weitere Ausrollung des Systems im Straßenerhaltungsdienst, aber auch in anderen Landesdienststellen entschieden.

Dermatologe und SkinScreener-Mitbegründer Michael Tripolt, LH-Stv. Anton Lang und LR Christopher Drexler mit Mitarbeitern des Straßenerhaltungsdienstes (v.l.)

Foto: Land Steiermark

hochgeladen von Markus Kopcsandi

Verkehrsreferent LH-Stv. Anton Lang: „Gerade bei Temperaturen wie in den letzten Tagen ist die Arbeit für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Straßenerhaltungsdienstes besonders hart. Daher freue ich mich, dass wir nach der Digitalisierungsoffensive Anfang des Jahres mit dieser App zur Hautkrebsvorsorge erneut moderne Wege gehen."

Und Personallandesrat Christopher Drexler: „Die App ist eine einfache Möglichkeit über selbst aufgenommene Fotos das Hautkrebsrisiko zu prüfen. Wir wollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Straßenerhaltungsdienstes mit diesem Pilotprojekt bei der Gesundheitsvorsorge unterstützen. Denn unsere Bediensteten zeigen tagtäglich und bei jedem Wetter größten Einsatz."

Das könnte dich auch interessieren:

Evelyn ist lieber stets fidel als eine „Zwidawurzn“

Diese Wahrzeichen machen unsere Steiermark so schön

Löwen tun nun mit neuem Leiter Robert Fritz Gutes