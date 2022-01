Eine Skitour, eh nur auf das Stuhleck, ein Wald- und Wiesenhügel. Ja, auf der Hochfläche kann es schon einmal windig sein, aber Lawinen?

Auch Wald schützt nicht vor Lawinen!

Eine jener fatalen Irrmeinungen bei vielen Skitouristen hält sich noch immer hartnäckig - nämlich jene, dass im Wald keine Lawinen abgehen können. Doch leider beweisen alljährlich mehrere Lawinenunfälle im bewaldeten Gebirge das Gegenteil.

Denn der Wald schützt erst dann wirklich verlässlich vor Lawinenabgängen, wenn er so dicht ist, dass auch ein Durchfahren nicht mehr möglich ist.

Hier daher ein paar wichtige Grundlagen der Lawinenkunde.

1. Freie Hänge ab ca. 30° Neigung sind grundsätzlich bei entsprechender Schneelage lawinengefährlich.

2. Starker Wind erhöht die Lawinengefahr massiv!

3. Auch bei Lawinenwarnstufe 1 können Lawinen abgehen.

4. Und anlassbezogen - lautes Husten oder starkes Nießen lösen keine Lawinen aus!

Tourinfo kompakt Skitour auf das Stuhleck über das Hocheck

Start und Ziel: P in Spital am Semmering

Höhenmeter Aufstieg: ca. 1.000 Hm

Gehzeit gesamt: 3 - 4 Stunden

Hütten entlang der Tour: Lechnerhaus, Tel.: 0676 4464643, Güntherhaus, Tel.: 03853 300

Familieneignung: mit entsprechender Kondition ja

Tour online: www.im-muerztal.at/aktiv/skitour-stuhleck-1-782-m-diverse-aufstiege-und-abfahrten/

Hinweis: am Gipfel oft windig!