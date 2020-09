Am kommenden Dienstag, den 15. September, geht das neue Mautsystem bei den Mautstellen Gleinalm und Bosruck auf der A 9 Pyhrnautobahn in Betrieb. Ziel der Umstellung ist es, künftig rascher und bequemer durch die Mautstellen fahren zu können. Dafür sorgen vor allem die künftig breiteren Durchfahrtsspuren sowie die neue schrankenlose und grün markierte Fahrspur.

Jahresmautkarte, FLEX oder digitale Einzeltickets

Kunden, die eine Jahresmautkarte haben oder zuvor online auf shop.asfinag.at ein digitales Mautticket erworben haben, profitieren von diesem Umbau daher am meisten. Sie können einfach kontaktlos, bargeldlos die grüne Fahrspur nutzen. Die Asfinag bietet neben der Jahresmautkarte für Vielfahrer mehrere weitere Ticket-Varianten an. Entweder Einzel- oder Kombiticket für eine oder auch zwei Durchfahrten sowie das Produkt „Digitale Streckenmaut FLEX“.

„Mit ,Digitale Streckenmaut FLEX‘ bieten wir ein maßgeschneidertes Service für alle, die durch mehrere Mautstellen in Österreich fahren. Das heißt: Ohne Anhalten oder ohne vorherigen Kauf einzelner Streckenmauttickets kann man mit ,Digitale Streckenmaut FLEX‘ rasch alle Mautstellen passieren“, sagt Asfinag-Geschäftsführerin Ursula Zechner. „Das macht die Abwicklung der Maut für Kundinnen und Kunden noch einfacher.“ Die Durchfahrt an den Mautstellen erfolgt ohne Zeitverlust. Abgerechnet werden die Fahrten über das im Webshop hinterlegte Zahlungsmittel wie etwa Kreditkarte oder Klarna-Lastschrift.

Erinnerungsfunktion oder Abo als Service

Damit vor allem Besitzer von Jahresmautkarten das Ende der Gültigkeit ihrer Mautkarte nicht „übersehen“, gibt es im Webshop unter shop.asfinag.at ein zusätzliches Service. Kundinnen und Kunden können entweder eine Erinnerungsfunktion (per Mail) aktivieren oder ein Abo abschließen, das garantiert, dass sich die Jahresmautkarte automatisch verlängert. Gleiches gilt natürlich ebenso für alle Digitalen Vignettenprodukte.