Dem Monat entsprechend zieht das Wetter am Osterwochenende so ziemlich alle Register: Sonne, Regen, teils kräftiger Wind und auch Frost stehen am Feiertagswochenende am Programm. Wir haben die Prognose.

STEIERMARK. Die Kaltfront, die Teile der Steiermark bereits in der Nacht zu spüren bekommen haben, macht sich heute Freitag nach und nach im gesamten Land breit. Sie bringt Wolken, Regenschauer und Abkühlung. Bis Mittag wird es überall in der Steiermark feucht und nass. Die längsten trockenen Phasen gibt es in der Südsteiermark und dem Vulkanland. Lokal sind auch kräftige Regenschauer und Gewitter möglich. Nach Durchzug der Kaltfront lockern die Wolken verbreitet wieder auf, es bleibt aber weiterhin unbeständig, lokale Schauer sind jederzeit möglich, dabei sind wischen 16 und 20 Grad zu erwarten. Am wärmsten wird es im Südosten des Landes.

Auch, wenn er in den kommenden Tagen etwas eingebremst wird, so ist der Frühling in der Steiermark nicht mehr aufzuhalten.

Das Osterwochenende

Besonders in der Obersteiermark und in Teilen der Weststeiermark sind die Aussichten für den Karsamstag eher durchwachsen. Über Mittag kann es hier immer wieder zu Schauern kommen, auch sonst regnet es vereinzelt. Am späten Nachmittag lassen die Niederschläge überall langsam nach und die Wolken lockern verbreitet auf. Dazu weht kräftiger Nordwestwind mit Windspitzen zwischen 40 und 50 km/h möglich. Die Temperaturen klettern auf maximal 9 bis 15 Grad.

Wechselnd bewölkt geht es auch am Ostersonntag weiter. Regen und Schauer sind jedoch die Ausnahme. Dazu kühlt es deutlich ab, auch Morgenfrost ist in der Obersteiermark möglich, im Süden sollte es nur leichten Bodenfrost geben. Die Tageshöchstwerte kommen nur auf 10 bis 15 Grad, die höchsten Werte gibt es dabei im Südosten.

Auch die Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag verläuft teils frostig. Am Montag setzt sich die Bewölkung fort, die Sonne zeigt sich nur selten. Voraussichtlich bleibt es verbreitet niederschlagsfrei, einzelne Regenschauer sind jedoch nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen erreichen höchstens 9 bis 13 Grad.



Und falls der Osterhase mit dem Fahrrad - für die Kinder – daher radeln sollte:

