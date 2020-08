Alle guten Dinge sind drei, oder manchmal auch vier: Heuer werden steirische Unternehmen bereits zum vierten Mal mit dem WOCHE-Regionalitätspreis ausgezeichnet. Eine Auszeichnung, die im Jahr, in dem Vieles aus den Fugen geraten scheint, mehr denn je seine Berechtigung hat. Denn die Krise hat uns Eines glasklar vor Augen geführt: Das Gute liegt so nah. Es sind die Betriebe und Unternehmen ums Eck, in unserem Bezirk, in unserer Region, die unsere Arbeitsplätze sichern und uns mit allem Lebenswichtigen versorgen.

Der Regionalitätspreis, der von der WOCHE mit Unterstützung von Land Steiermark, Hypo Steiermark und der der SFG ausgeschrieben und verliehen wird, soll jene Unternehmen vor den Vorhang holen, die durch ihre regionale Verankerung punkten. Sei es, weil sie durch ihr langes Bestehen tief verwurzelt sind, sei es, weil sie als Arbeitgeber unverzichtbar sind oder sei es, weil das motivierende Betriebsklima unweigerlich zum Motor für die tägliche Arbeit wird. Kurzum, jedes einzelne Unternehmen in der Steiermark ist auf irgendeine Art und Weise prädestiniert dafür, für den Regionalitätspreis nominiert zu werden.

Der Weg dorthin

Nicht Umsatz oder Unternehmensgröße sind ausschlaggebend, sondern wirklich jedes Unternehmen kann nominiert werden und jeder kann das Unternehmen seiner Wahl und Region für den WOCHE-Regionalitätspreis zu nominieren. Egal, ob glückliche Mitarbeiter, zufriedene Kunden oder engagierte Chefs, die ihren Angestellten die verdiente Wertschätzung entgegenbringen möchten, der Weg ist derselbe.

Neben dem bereits traditionellen Regionalitätspreis wird im heurigen Jahr auch erstmals der Innovationspreis, für besonders innovative und kreative Ideen, die im herausfordernden Jahr 2020 hervorgebracht wurden, vergeben. All dies passiert einfach online unter meinbezirk.at/regionalitätspreis. Bis zum 30. August können hier preisverdächtige Unternehmen nominiert werden.

Prämierung der Sieger

Ab dem 9. September können die WOCHE-Leser unter allen Nominierten für ihren beziehungsweise ihre Favoriten abstimmen. Jene zehn Betriebe, die pro Bezirk aus diesem Online-Voting als Sieger hervorgehen, werden dann nochmals von einer Expertenjury bewertet. Aus dem Mix aus diesen beiden Wertungen ergibt sich schließlich der jeweilige Regionssieger. Und weil bei uns regional auch regional bedeutet, gibt es nur Regionssieger und keinen Landessieger. Alle Gewinner werden am 11. November 2020 in Graz geehrt.

Die Eckdaten im Überblick:

Nominierungsphase: 12. August bis 30. August 2020

(Unternehmen werden nominiert)

Votingphase: 9. bis 24. September 2020 (WOCHE-Leser stimmen für ihre Favoriten)

Präsentation der Finalisten pro Region: 7. Oktober 2020

Preisverleihung: 11. November 2020

meinbezirk.at/regionalitätspreis