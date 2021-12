Was viele nicht wissen - der höchste Punkt eines der bekanntesten Wiener Hausberge liegt in der Steiermark.

Ehrlich gesagt hören wir (die Steirer*innen) es ja eigentlich nicht wirklich gerne - aber der Begriff "Wiener Hausberge" hat sich für die Gipfel zwischen Schneeberg und Hochschwab vor allem im Osten unseres Bundesgebietes eingebürgert. Nicht zu Unrecht, erfolgte doch sowohl die Erschließung als auch die touristische Nutzung dieser Gebirgszüge im Osten der Alpen von Wien aus.

Eine echte Steirerin

Was allerdings viele nicht wissen - der höchste Punkt eines der bekanntesten Hausberge der Wiener, die Heukuppe auf der Rax, liegt mit 2.007m Seehöhe im Nordosten der Steiermark und nicht, wie oft fälschlich angenommen, in NÖ. Im Sommer führen zahlreiche einfachere und durchaus auch schwierigere Wanderwege vom Naturpark Mürzer Oberland auf diesen 2.000er. Im Winter ist dieser Teil der Rax ein bis auf wenige Ausnahmen oft recht einsames, jedoch anspruchsvolles Skitourengebiet.



Klassischer Beginn mit anspruchsvoller Fortsetzung

Wir starten unsere Tourentipps 2022 mit einem steirischen Skitourenklassiker. Doch der klassische Beginn erfährt, so es die Bedingungen zulassen, hier dann eine anspruchsvolle Fortsetzung, die, so viel sei verraten, nur erfahreneren Skitourist*innen empfohlen werden kann!

Start am Preiner Gscheid

Wir starten am Preiner Gscheid, einem der beliebtesten Ausgangspunkte für Touren im südwestlichen Teil der Rax. Es empfiehlt sich ein früher Tourstart, da der Parkplatz an schönen Tagen oft überfüllt ist! Eine öffentliche Anreise ist leider nur von NÖ aus möglich. Nun folgen wir den Aufstiegsspuren entlang einer ehemaligen Skipiste rund 30 - 40 Minuten bis zur Siebenbrunnerwiese (rechter Hand befindet sich das ganzjährig geöffnete und empfehlenswerte Waxriegelhaus).

Bis hierher eignet sich die Tour ideal für Beginner sowie Familien oder auch Schneeschuhwanderer.



Es wird hochalpin!

Auf der Siebenbrunnerwiese eröffnet sich uns ein schöner Blick auf die Südabstürze des Predigtstuhles. An deren linkem Rand folgen wir dem meist gespurten "Schlangenweg" bis zu einer mit einer Kette versicherten, oft eisigen (Steigeisen!) Querung. Dieser Wegabschnitt ist bereits hochalpin und, bei entsprechender Schneelage, lawinengefährlich! Nach der Querung haben wir bald das nun auch im Winter meist geöffnete Karl Ludwig Haus erreicht. Hinter dem Schutzhaus steigen wir noch weitere 200 Höhenmeter in westlicher Richtung zu 2.007m hohen Heukuppe auf. Hier beginnt nun die erwähnte anspruchsvolle Fortsetzung. Denn anstatt wie üblich den Aufstieg auch als Abfahrt zu verwenden, wenden wir uns nach Norden. Zunächst geht über die oft etwas abgeblasene und daher schneearme Hochfläche abwärts, um die Einfahrt in das sogenannte "Bärenkar" zu erreichen. Hier ist auf die Verhältnisse zu achten (Lawinensituation, Felsabbrüche)! Daher ist diese Variante nur bei besten Bedingungen zu empfehlen! Durch das breite Kar erreichen wir die Hütten der Taupentalalm und steigen rechtshaltend zum Karl Ludwig Haus wieder auf. Von dort geht es über die klassische Abfahrt durch den Karlgraben wieder ins Tal.