Die WOCHE-Astrologin Susanne Cerncic hat für die Steirer wieder in die Sterne geschaut. Sterne, Aszendenten und Konstellationen gehören für Cerncic zum Alltag. Die diplomierte psychologische Lebensberaterin und ganzheitliche Astrologin mit eigener Astrologischer Schule beschäftigt sich seit ihrem 25. Lebensjahr damit. Die Expertin weist darauf hin, dass es sich beim WOCHE-Horoskop um eine reine Sonnenstandsastrologie handelt.

2020: Jahr des Mondes

Der Mond symbolisiert unsere Gefühlswelt sowie unseren Wunsch nach Geborgenheit und Zugehörigkeit. Daher sollten wir umso sorgsamer auf unsere Bedürfnisse achten. Außerdem bilden Jupiter, Saturn und Pluto 2020 eine Dreifachkonjunktion. Das hat die Bedeutung, dass alle Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, große Auswirkungen auf die Zukunft haben können.

Die Sternzeichen im Überblick

Widder, 21. März bis 20. April:

Freuen Sie sich, denn Venus hält viele schöne Stunden für Sie bereit und ihre Gefühle werden erwidert. Widdergeborene der dritten Dekade sollten in alltäglichen Angelegenheiten unbedingt Durchhaltevermögen beweisen, dann wird sich der Erfolg einstellen. Ausreichend Zeit für sportliche Aktivitäten einplanen.

Stier, 21. April bis 20. Mai:

Die Monate März, Oktober und Dezember werden Ihnen in bester Erinnerung bleiben, denn Venus garantiert verliebte Gefühle. Bei Angelegenheiten, welche den Alltag betreffen, ist es möglich, dass Stiere der ersten Dekade mit einigen Überraschungen rechnen müssen. Es ist das Jahr für Neues. Auf ausgewogene Ernährung achten.

Zwillinge, 21. Mai bis 21. Juni:

Venus beschenkt Sie von April bis Juni mit ihren Gaben und lässt Sie die Liebe in ihrer schönsten Form fühlen. In beruflichen Belangen könnte Abwechslung von ihnen verlangt werden, was für Sie jedoch leicht machbar ist. In der zweiten Dekade Geborene sollten sich vor Täuschungen schützen. Bewegung in frischer Luft ist angesagt.

Krebs, 22. Juni bis 22. Juli:

Freuen Sie sich, denn das Jahr des Mondes bringt ihnen große Gefühle und verspricht Glück und Zuversicht. Krebse der dritten Dekade müssen zu Jahresbeginn etwas Geduld beweisen, denn hier könnte es zu einigen Hindernissen kommen. Der Mond wird dem Krebs zugeordnet, daher sollten Sie auf Ihre Gefühlswelt achten.

Löwe, 23. Juli bis 23. August:

Romantische Stunden stehen im Fokus und Singles könnten 2020 ihren neuen Lebenspartner treffen. Die erste Dekade könnte durch unvorhergesehene Ereignisse etwas ins Wanken geraten, aber desto besonnener Sie bleiben, umso schneller sind die Hürden überwunden. Unternehmen Sie Dinge, die Spaß machen.

Jungfrau, 24. August bis 23. September:

Genießen Sie die himmlischen Konstellationen. Vor allem im März und August wird Ihr Herz höherschlagen und die Liebe Einzug halten. Mehr Sensibilität könnten Jungfraugeborene der zweiten Dekade spüren. Lassen Sie diese Emotionen zu und schalten Sie den Verstand ein wenig ab. Mehr auf gesunde Kost achten.

Waage, 24. September bis 23. Oktober:

In der Liebe erwarten Sie erfüllte Zeiten. Für Singles stehen die Chancen gut, Mrs. und Mr. Right kennenzulernen, also halten Sie die Augen offen. Waagegeborene der dritten Dekade sollten einen Schritt zurück treten und Entscheidungen, die anstehen, gleich treffen. Legen Sie Augenmerk auf die Energiekurve.

Skorpion, 24. Oktober bis 22. November:

Bereits im Jänner bilden sich himmlische Konstellationen, die Ihnen das Leben versüßen. Genießen Sie diese wunderbare Zeit. Skorpione der ersten Dekade brauchen sich nicht zu wundern, wenn einiges durcheinander läuft. Lassen Sie keine Unruhe aufkommen und erforschen Sie, ob etwas geändert gehört. Mehr Zeit zum Relaxen.

Schütze, 23. November bis 21. Dezember:

In puncto Liebe bringt das neue Jahr viel Herzenswärme und Nähe. Besonders Februar und September sind die Höhepunkte der Liebesangelegenheiten. Nutzen Sie den September für Ihren Haupturlaub. Schützen der zweiten Dekade sollten sich nicht verunsichern lassen. Sportliche Aktivitäten sollten nicht zu kurz kommen.

Steinbock, 22. Dezember bis 20. Jänner:

Der Liebesstern Venus leuchtet für Sie besonders hell und Sie dürfen sich auf ein Jahr mit vielen schönen Stunden freuen. Wenn Sie in der ersten Dekade geboren sind und etwas Neues starten, dann gehen Sie mutig darauf zu. In der dritten Dekade Geborene müssen mit Herausforderungen rechnen. Vergangenes ruhen lassen.

Wassermann, 21. Jänner bis 19. Februar:

Venus, der Planet der Liebe, liebäugelt mit Ihnen fast das ganze Jahr. In langjährigen Beziehungen kommt frischer Esprit und Alleinstehende werden nicht mehr lange solo sein. Die erste Dekade sollte sich nicht übereifrig in neue Projekte stürzen, sondern alles genau planen. Für Entspannung sorgen.

Fische, 20. Februar bis 20. März:

Romantische Stunden stehen Ihnen bevor und Venus schenkt Ihnen im März und August das größte Liebesglück. Fische, die zwischen dem 5. und 13. März geboren sind, könnten noch feinfühliger sein. Nutzen Sie diese Energien und hören Sie auf Ihre Intuition. Nerven schonen fördert das Wohlbefinden.

Noch mehr Infos gibts unter www.astrologisch.at